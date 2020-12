Salut preveu vacunar fins a 470.000 persones el primer trimestre

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha garantit que Catalunya "està preparada" per començar la vacunació contra la Covid al gener. Així ho ha dit el vicepresident del Govern, Pere Aragonés, després de visitar el Banc de Sang i Teixits, on s'han reservat quatre ultracongeladors amb capacitat per a emmagatzemar centenars de milers de dosis.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confiat en arribar a entre 450.000 i 470.000 persones vacunades el primer trimestre del 2021 d'entre les residències, el personal sanitari i persones amb discapacitat severa.La subdirectora general de Promoció de la Salut i responsable de vacunació, Carmen Cabezas, ha defensat la seguretat de les vacunes que arribaran i ha descartat que el ciutadà pugui escollir quina es vol posar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor