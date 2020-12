«Com està?»: Barcelona trucarà a 70.000 persones grans per saber com els afecta la pandèmia

L’Ajuntament de Barcelona trucarà de manera proactiva les 70.000 persones d’entre 70 i 84 anys que viuen a la ciutat però que no són usuàries de cap projecte o servei municipal, com per exemple la teleassistència, el VinclesBCN o el Radars. L’objectiu d’aquestes trucades és conèixer l’estat emocional i detectar situacions de soledat no volguda o patiment en el context de la covid-19, així com oferir-los informació sobre els recursos de suport emocional existents.El projecte ‘Com està?’ arrencarà abans que acabi l’any, es prolongarà fins al proper mes de març, i forma part del conjunt de mesures engegades pel consistori arran de la irrupció de la pandèmia mundial per tenir cura de la salut mental i emocional de la població.Les trucades aniran dirigides estrictament a persones sense cap vincle previ amb els serveis municipals, atès que també hi ha unes 65.000 persones majors de 70 anys que sí que en tenen algun.Aquestes prop de 70.000 persones rebran primerament una trucada automàtica preguntant-li si volen que alguna persona els truqui per saber com es troben. En cas de resposta afirmativa, la trucada personal la faran professionals que hauran rebut una formació prèvia per part de l’Ajuntament de Barcelona per mantenir una conversa que inclourà un guió de 16 preguntes per mesurar el possible impacte de la situació generada per la covid-19 en indicadors com la tristesa, la soledat, el dol, les pors o els recursos per fer front aquesta situació.És per això que la trucada inclourà igualment informació sobre serveis específics de suport emocional, com per exemple el Telèfon de l’Esperança, la xarxa de prevenció i acció comunitària Radars, el servei VinclesBCN, els continguts de l’àrea d’Esports pensats per a les persones grans.També informació específica en cas que sigui necessària sobre el funcionament dels centres de serveis socials o de la xarxa de casals i espais municipals de gent gran, entre d’altres. Un cop hagi finalitzat el projecte, que té un cost aproximat de 150.000 euros, l’Ajuntament de Barcelona disposarà de dades objectives sobre l’estat de la població més gran de la ciutat que no havia estat prèviament contactada per cap servei municipal.

