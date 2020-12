Els dos «exemples a seguir» a la vida per Oriol Mitjà

Altres notícies que et poden interessar

És habitual que Oriol Mitjà es mostri crític amb la gestió de la pandèmia per part del Govern i, especialment, de Salut. Però quins són els referents positius d'Oriol Mitjà? En una entrevista a l'APM? de TV3 , va destacar dos "exemples a seguir" a la vida: Greta Thunberg i Pep Guardiola.Sobre l'activista, Mitjà assegura que, per ell, "és la persona que més ha fet per la humanitat en els darrers deu anys i ho ha fet sense cap tipus de subtilesa". Al mateix temps, de l'entrenador de futbol en diu que "hi ha alguns valors que compartim, sobretot l'empenta". "Seria una barreja entre el Guardiola i la Greta Thunberg", remata.En ser preguntat sobre la reacció dels catalans amb ídols com Guardiola i si són ells mateixos qui el van empènyer a marxar, Mitjà assegura que no hi està d'acord: "No són els catalans els que posen les traves, són polítics que han arribat al poder. No tenim els polítics que ens mereixem".

