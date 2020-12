VÍDEO La catalanada de Rosalía en el seu nou tema amb «The Weekend»

Rosalía torna a triomfar, i aquest cop ho fa amb una col·laboració amb The Weekend: un remix del famós tema Blinding Lights. A hores d'ara el vídeo ja porta més d'un milió de visualitzacions a Youtube. Però hi ha un petit detall a la cançó, en què s'entremesclen l'anglès i el castellà, en què potser pocs s'hi han fixat: la catalanada que se li ha escapat a Rosalía.És només una frase, però si es para atenció se sent com la catalana diu "duermo con la luz abierta", quan en castellà és "duermo con la luz encendida". Això de dormir amb "la luz abierta" és una clara traducció del català "tenir la llum oberta". En aquest cas el subconscient s'ha colat i ha fet aflorar els autèntics orígens de la cantant.L'altre gran hit que ja va treure fa poc Rosalía també va ser la col·laboració amb Bad Bunny, La noche de anoche.

