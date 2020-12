Només un de cada tres ciutadans està disposat a vacunar-se immediatament

Altres notícies que et poden interessar

La campanya a favor de la vacunació contra el coronavirus no serà senzilla. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), un 55,2% dels ciutadans espanyols preferiria esperar a conèixer els efectes del vaccí abans de posar-se'l.La segona entrega de l'enquesta sobre els efectes i les conseqüències del coronavirus publicada aquest divendres revela que només un 32,5% de la població està disposada a vacunar-se immediatament i un 8,4% no ho estaria en cap cas.De les persones que es mostren reticents o contràries a vacunar-se, un 59,6% es vacunaria immediatament si el seu metge li recomanés immunitzar-se pel risc de contagiar algun familiar o per la seva història clínica. Un 26,2% manté que no es vacunaria en cap cas

