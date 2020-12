Adolf Hitler guanya unes eleccions a Namíbia

Adolf Hitler ha guanyat unes eleccions. I no, no es tracta de cap error ni cap broma. Adolf Hitler Uunona ha vençut amb uns 1.200 vots al districte d'Ompudja, a Namíbia, on ara serà l'administrador de la seva Constitució.Segons ha explicat Hitler al diari alemany Bild , sempre havia conviscut amb el nom tranquil·lament fins que durant l'adolescència va entendre què representava. Als 54 anys, però, diu que "ja és massa tard" per canviar-se'l encara que se senti més còmode com a Adolf Uunona.Amb tot, el polític no culpa el seu pare, autor del nom: "Me'l va posar per aquest home, però ell no devia saber què defensava". I és que Namíbia va ser una colònia alemanya des del 1840 fins a la Primera Guerra Mundial, pel que encara ara hi és present la influència del país europeu.En declaracions al diari The Guardian , però, Hitler ha volgut tranquil·litzar la ciutadania deixant clar que no té "res a veure" amb la ideologia nazi i que no té previst "un pla de dominació mundial".

