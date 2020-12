Els lloguers a Barcelona ja costen el mateix que abans de la pandèmia

Barcelona ha tancat el tercer trimestre del 2020 amb un preu mitjà dels lloguers a la ciutat de 979,42 euros, una xifra pràcticament igual que la corresponent al darrer trimestre del 2019, abans de l'inici de la pandèmia. Aleshores el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 995,59 euros.A partir d'aleshores, els preus van començar a baixar. Un fenomen que des del sector atribuïen a l'increment de demanda provocat per l'increment oferta, per exemple a través de la sortida al mercat de pisos turístics. El primer trimestre del 2020 el preu mitjà va ser de 980, 48 euros i el segon de 949,78.Per districtes, n'hi ha tres que superen la mitjana dels 1.000 euros. Es tracta de Sarrià-Sant Gervasi (1.322 euros), Les Corts (1.143) i l'Eixample (1.093). Els segueixen Gràcia (948), Sant Martí (934), Ciutat Vella (907), Sants-Montjuïc (855) i Horta-Guinardó i Sant Andreu (811).Dels 73 barris de la ciutat, ja n'hi ha 19 que superen la barrera dels 1.000 euros. Es tracta de la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Les Corts, la Maternitat i Sant Ramon, Pedralbes, Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, Sarrià, Les Tres Torres, Sant Gervasi-La Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, El Putxet i El Farró, La Salut, El Parc i la Llacuna del Poblenou, El Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.Els preus de lloguer tornen als nivells prepandèmia tot i que al setembre el Parlament va aprovar la llei de regulació de lloguers amb l'objectiu de contenir i abaixar els preus. La Generalitat, però, no actuarà d'ofici per sancionar els propietaris que l'incompleixin fins al 2021 , tot i que als portals immobiliaris es pot observar com titulars d'immobles i agències no respecten la normativa

