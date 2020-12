Els presos independentistes acusen el Suprem d'actuar per «venjança»

Raül: "Es confirma el més previsible dels escenaris. El Suprem ha tornat a dictar sentència. De mica en mica aquest Estat va convertint-se en una gran presó, una democràcia fallida que estan creant ells mateixos." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) December 4, 2020

L’escarment, la venjança d’Estat i l’aplicació del dret penitenciari de l’enemic no deixa cap marge per les sorpreses.#persistim#nosurrenderhttps://t.co/uknpf1sj5p — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) December 4, 2020

Això és un insult a tots els demòcrates! Són castigats per una justícia corcada, vella i caduca pel simple fet de defensar les seves idees. L'amnistia per a tots els represaliats és urgent! https://t.co/wz2NemIvUr — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) December 4, 2020

Els magistrats del Suprem també demostren ser valents i patriotes. Amb la revocació del tercer grau als presos polítics, els despropòsits de la injustícia espanyola continuen. L'afany de venjança de l'Estat espanyol no té límit. #Llibertatpresospolitics — Albert Batet Canadell🎗 (@albertbatet) December 4, 2020

Cap d'ells esperava una decisió diferent, però un cop s'ha fet oficial, ha caigut com una gerra d'aigua freda tant sobre els presos com sobre l'independentisme. La decisió del Tribunal Suprem de tombar el tercer grau dels líders independentistes empresonats ha motivat, de nou, una bateria de reaccions contra la decisió judicial, que els mateixos afectats han titllat de "venjança". La lectura dels presos és que aquesta és una segona sentència que els castiga de nou.La resolució del tribunal afecta especialment en aquests moments Carme Forcadell i Dolors Bassa, les úniques que fins ara continuaven sortint diàriament pel tercer grau. Ara, amb la decisió del Suprem, només podran sortir-ne en cas d'obtenir permisos perquè també se'ls ha revocat el 100.2. "Escarment", "venjança" i "càstig" han estat els principals desqualificatius utilitzats pels presos per carregar contra la decisió del Suprem, ja que consideren que és com si tornés a dictar sentència contra ells.A Dolors Bassa la decisió del Suprem li ha arribat precisament a través de la ràdio. "El que fa mal és que te n'hagis d'assabentar d'aquesta manera, que tot ho passin primer als mitjans... Ara espero que em truquin de la presó", ha assegurat en declaracions a la SER Catalunya. La resta de dirigents empresonats han omplert les xarxes de tuits. Des de Raül Romeva acusant l'Estat de convertir-se en una "gran presó" a Jordi Turull, que ha lamentat que s'apliqui "el dret penitenciari de l'enemic".També des del Govern s'ha criticat durament la decisió del Suprem. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, l'ha considerat "un insult a tots els demòcrates" i ha assenyalat l'amnistia com l'única solució possible. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, per la seva banda, també ho ha titllat de "vergonya, crueltat i discriminació".Amb matisos diferents han estat les reaccions des dels partits. I és que des de Junts per Catalunya han assenyalat ERC per haver aprovat els pressupostos del govern espanyol per trobar-se l'endemà amb una decisió dels tribunals com aquesta. Especialment contundent ha estat el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, que ha assegurat que els magistrats del Suprem "també demostren ser valents i patriotes", tot una afirmació per carregar contra ERC amb la mateixa expressió que el PSOE va celebrar aquest dijous l'aprovació dels pressupostos. Segons Batet, "l'afany de venjança de l'estat espanyol no té límit".La CUP, per la seva banda, ha considerat que l'Estat mostra la seva cara "més real i crua" i que fets com els d'avui enterren els "rumors" sobre indults o reformes del codi penal. La reacció també ha arribat, precisament, per part del president de Podem al Congrés i dirigent dels comuns, Jaume Asens, un dels principals impulsors de la reforma del delicte de sedició, que ha titllat de "venjança" la decisió del Suprem i ha exigit treure el conflicte del "terreny del càstig" per canalitzar-lo políticament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor