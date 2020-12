«El Foraster» podria arribar en transport públic als pobles que visita?

[FIL] Se m'ha acudit que ja que @elforasterTV3 va amb cotxe 🚙 a tot arreu, a cada programa aniré comentant com podria (o no!) arribar en #TransportPúblic als pobles que va, que serà prou entretingut... 🚍🚏🚌🚞 #ElForasterTV3 #TornaElForasterTV3

⬇️ Aquí el de cada setmana: https://t.co/ugbhyhl1tR pic.twitter.com/MRAwfc0aDV — Arnau Comajoan Cara (@acomajoancara) November 16, 2020

🚍 Com podria arribar amb #transportpúblic a l'Estany #ElForasterTV3?

Per una banda, cada dia hi ha 4 expedicions/sentit amb BCN (exprés e9, que hi arriba en 1h 45 min: mitja hora més que en cotxe) més una altra que arriba fins a Caldes de Montbui (línia 203). Totes paren a Moià. pic.twitter.com/9fjwDVX4Ia — Arnau Comajoan Cara (@acomajoancara) November 16, 2020

🚍 3r programa de la temporada... Com podria arribar amb #transportpúblic a Olivella #ElForasterTV3?

Acabarem ràpid perquè només hi passa una línia, entre Sitges i Vilafranca del Penedès, però amb dos recorreguts diferents i mooltes parades... #Olivella #Garraf #GarrafTV3 pic.twitter.com/jRYupJxjOA — Arnau Comajoan Cara (@acomajoancara) November 30, 2020

Si Quim Masfererr hagués d'anar amb transport públic a tots els pobles que visita durant el programa d'El Forster, hi arribaria? Aquesta és la pregunta que s'ha fet un usuari de Twitter i que li serveix de premissa per denunciar les manques de les infraestructures del territori quant a mobilitat i connectivitat.A través d'un fil, va explicant episodi rere episodi, com es podria arribar (o no) amb transport públic al poble que Masferrer visita aquella setmana. A través de diversos casos fa palesa la dificultat de moure's amb alternatives al vehicle privat per Catalunya. Per exemple, un dels casos que hi ha exposats és el de l'Estany.Segons explica l'autor del fil, Arnau Comajoan, per arribar-hi hi ha quatre sortides amb sentit Barcelona, en bus exprése9 que tarda 1:45 hores, el que suposa mitja hora més que en cotxe. I l'altra opció és una sortida en direcció Caldes de Monbui. Totes paren al Moià. Ara bé, a part d'haver-n'hi poques, resulta que se superposen en alguns dels horaris, com ara el de les 6:12 hores i el de les 19:25 hores. Per contra, entre les 11:15 hores del matí i les 18:45 hores de la tarda, no hi ha cap bus que arribi a l'Estany, i només en marxa un entre les 9:00 hores i les 19:25 hores, el de les 13:30 hores.Un altre cas, el d'Olivella (Garraf). Aquí no hi ha moltes voltes per donar-hi, ja que només hi ha una línia, entre Sitges i Vilafranca del Penedès. Segons explica Comajoan, l'oferta justeja perquè en general només hi ha 4 sortides per dia en un poble on són més de 3.000 habitants.

