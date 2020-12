Poc més de 5 anys de presó i una multa de 720 euros per violar una dona, gravar-ho en vídeo i difondre'l

L'acusat de violar una dona a Almenar (Segrià), gravar l'agressió i enviar el vídeo per WhatsApp a diversos amics va acceptar aquest dijous una pena de cinc anys i tres mesos de presó. Tot i que la Fiscalia demanava inicialment 14 anys de presó, finalment es va arribar a un acord entre les parts, després que l'home reconegués els fets, de cinc anys per un delicte d'agressió sexual i tres mesos de presó per revelació i descobriment de secrets.També va acceptar una multa de 720 euros, una orde d'allunyament i indemnitzar la víctima amb 3.000 euros pels danys morals. L'acusat ja està complint una condemna al Centre Penitenciari de Ponent per abusar sexualment, agredir i robar la passatgera d'un autobús de la línia Alfarràs-Lleida, el juliol de 2019.Els fets d'Almenar van passar el 12 de setembre de 2017 a casa de la víctima i tots dos es coneixien i tenien amics en comú. L'home ha estat condemnat per un delicte d'agressió sexual, ja que va utilitzar violència, i també de descobriment i revelació de secrets per fer pública la gravació de la violació. En el moment dels fets l'home tenia 24 anys i la dona, espanyola, 38.Es dona la circumstància que l'home té nombrosos antecedents i actualment està a la presó complint condemna per haver fet tocaments a una dona en un autobús de la línia Alfarràs-Lleida i de colpejar-la i robar-li la bossa de mà quan aquesta va baixar a la parada de Prat de la Riba de Lleida. Els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir el presumpte autor després que intentés fugir i agredís dos agents.Aquests fets de l'autobús van tenir lloc el 10 juliol de 2019 i aquell mateix any, l'home havia estat unes setmanes en presó preventiva, per ordre del jutjat de Balaguer per uns tocaments que va fer a unes bibliotecàries d'Almenar. També té imposades diverses ordres d'allunyament.

