VÍDEO Un propietari intenta atropellar activistes que han ocupat el seu local a Barcelona

Ara mateix al carrer Aragó, un cotxe atropella a la gent de la Mecànica, centre que portava abandonat una dècada i li estaven donant bon ús. #324 #ultimahora #Barcelona pic.twitter.com/JEFUZ6E69M — Sergio V (@SergioVzquezCan) December 4, 2020

⚠️Benvingudes a LA MECÀNICA⚠️



La lluita pel nostre barri i les nostres vides avui ha fet un pas de gegant!💪👊✊



Desprès de més d'una dècada en desús, hem okupat i reobert al barri aquest espai; xarxa d'Aliments, tallers, xerrades... del i pel barri! pic.twitter.com/MKtsW0kDwT — Sindicat d'Habitatge Eixample Dret (SHED) (@SHEixampleDret) December 1, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home propietari del local ubicat al número 487 del carrer Aragó de Barcelona, després que hagi intentat atropellar alguns dels activistes que van fer pública l'ocupació de l'immoble l'1 de desembre, segons confirmen fonts oficials dels Mossos aL'home havia manifestat la intenció de denunciar l'ocupació a la policia però no ha esperat l'actuació dels Mossos sinó que ha encastat el seu vehicle contra el local. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia catalana i també quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fonts del SEM expliquen que només han hagut de fer una atenció a una persona que ha patit una crisi d'ansietat a causa de l'intent d'atropellament i ha estat traslladada al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Dos de Maig.El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret va fer pública l'ocupació del local aquest dimarts, després d'anys sense ús i els activistes l'han batejat amb el nom de La Mecànica. El sindicat ja va denunciar que la propietat havia contractat sicaris per forçar els activistes a marxar.Avui el sindicat també ha denunciat un intent de desallotjament per part dels Mossos, però les fonts policials consultades neguen aquest extrem.

