Un documental de la televisió francesa exhibeix el Sant Calze de la catedral de València

El canal de la televisió francesa RMC Découverte emet aquest divendres el documental Les theories du Graal sobre el Sant Grial de València, amb informació inèdita basada en els descobriments de la protohistòria del sant calze de la Catedral.Aquests fons figuren en la tesi de la doctora Ana Mafé García, amb menció internacional cum laude presentada el 2019 en el departament d'Història de l'Art a la Universitat de València (UV).Sota el títol Teories del Grial, exhibeix el tresor que alberga la Seu, un objecte d'"incalculable valor històric" com el Sant Grial. També mostra com en altres parts de món hi ha objectes que són reclamats com greals i segueixen "alimentant moltes teories".El documental de 50 minuts està dirigit per Stéphane Cascino. Respon a preguntes com: Què sabem realment del Grial? És un calze? És un plat sagrat? És la sang de Crist? És un objecte imaginari de la literatura artúrica o un ensenyament divina?Revela teories darrere de terme del Sant Grial, gràcies a experts, historiadors i científics, confrontant la llegenda amb la ciència en "un intent de posar per fi cara al major mite de la humanitat", ressalta l'Associació Cultural el Camí del Sant Grial en un comunicat.La investigació parteix de la teoria que hi ha un "calze misteriós" a la Catedral de València, considerat des de sempre com el Sant Grial. No obstant això, en altres parts de món creuen que pot ser la sang de Crist. Aquesta última hipòtesi és la que va guiar els equips de RMC Découverte cap a la Basílica de Saint-Etienne de Neuvy-Saint-Sépulchre a conèixer part de les relíquies."Amb tota probabilitat", el sant calze de la Seu és la copa que va tenir entre els seus dits Jesucrist a l'últim sopar poc abans de morir a la creu, a més d'un símbol que s'associa al poder i a la sang. Des del 25 d'octubre d'aquest any se celebra l'any jubilar eucarístic del Calze de la Passió fins al 28 d'octubre de 2021.

