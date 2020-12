El president de Pfizer reconeix que no saben si la vacuna frenarà la transmissió del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El president de la farmacèutica Pfizer, Albert Bourla, que impulsa una de les vacunes capdavanteres contra el coronavirus, ha reconegut que la companyia "no té la certesa" sobre si el seu vaccí previndrà la transmissió del coronavirus o no. "És un fet que necessita ser estudiat", explicava en una entrevista al programa de la NBC del presentador Lester Holt. Durant l'entrevista a la cadena britànica, el presentador va insistir en si després de rebre la vacuna, les persones, malgrat tenir immunitat, podrien continuar sent transmissores de la infecció. Una qüestió a la qual Bourla va respondre, de nou, que "no estem segurs sobre això ara mateix amb el que sabem".La vacuna de Pfizer ha obtingut resultats prometedors, amb una efectivitat per sobre del 90%, i el Regne Unit ha estat el primer país europeu en aprovar-la d'urgència i començar a administrar-la a la seva població, segons les previsions, a partir d'aquest proper dilluns. Mentrestant, la resta de països de la UE esperen que aquesta, juntament amb la de Moderna i Oxford, passin els controls de l'Agència Europea del Medicament . En paral·lel, als Estats Units, sí que Pfizer ja va obtenir l'autorització de l'Administració d'Aliments i Medicaments.A Catalunya s'espera que la primera vacuna que arribi sigui precisament la de Pfize r, i serà administrada per l'atenció primària.

