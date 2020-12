Núria Marín justifica que no cessi els regidors del PSC investigats: «Hem d'esperar»

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha justificat aquest divendres que el consistori no s'hagi presentat com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet i que no hagi cessat els dos regidors del PSC investigats per malversació en aquesta causa. "Hem d'esperar, no podem actuar sense que les coses madurin", ha defensat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio En aquesta sentit, la també presidenta del PSC ha apel·lat a la presumpció d'innocència els dos encausats i ha recordat que el cas "s'està investigant". "Quan hi hagi algun indici, es prendran les decisions necessàries", ha afirmat, tot i que ha apuntat que no li correspon a ella amonestar els regidors del seu equip de govern, ja que "tot està en funció dels reglaments interns i del sentit comú".De la mateixa manera, ha justificat que l'Ajuntament no s'hagi personat com a acusació particular a la causa: "És el que ens han aconsellat els sistemes d'assessorament jurídic". Ha recordat, en aquest sentit, que és una entitat privada que rep recursos del consistori, però també de la Generalitat - el secretari general de l'Esport ha estat detingut -, la qual tampoc no s'ha activat de cara a la investigació. En tot cas, ha reiterat que està disposada a assistir al Parlament a donat explicacions, tal com li ha reclamat la cambra catalana.La comissió d'afers institucionals (CAI) del Parlament ha reclamat la seva compareixença per les investigacions que esquitxen el seu govern municipal. La investigació de la UDEF avança i les últimes setmanes s'han produït onze noves imputacions, per presumptes delictes de de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals, els mateixos pels quals estan encausats des del juny el primer secretari del PSC a l'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que és encara tinent d'alcaldia a l'Ajuntament, l'encara regidor i exdirector del Consell, Cristóbal Plaza, i l'actual director, Eduard Galí. Els tresorers de l'entitat, els verificadors de comptes i una secretària de la comissió directiva estan sent també investigats.La presumpta trama apunta a que el Consell Esportiu hauria registrat actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. Alguns dels beneficiaris serien Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, qui a més està sent investigat per arreglar-se presumptament l'acomiadament de quan era director de l'ens per cobrar de manera fraudulenta fins a 47.000 euros. L'alcaldessa no els ha cessat de l'equip de govern, com li reclama la majoria de l'oposició municipal.Durant l'entrevista, la periodista Laura Rosel també li ha preguntat per la possibilitat d'exportar l'acord entre PSC i JxCat de la Diputació a la Generalitat. "Si parlem d'allò que ens uneix i deixem de banda allò que sabem que no tenim coincidència, avancem", ha defensat Marín, que no ho ha descartat, però ha exposat que el espera és que "hi hagi suport majoritari al PSC i que Miquel Iceta tingui mals de cap per veure com fa possible un govern que realment governi i posi al centre la ciutadania" i a la vegada s'ha mostrat d'acord amb el líder del PSC conforme no s'ha de pactar amb independentistes.Pel que fa a la situació dels presos polítics, l'alcaldessa ha afirmat que li "agradaria que no hi hagués presos" i que "seria perfecte que tot això estigués resolt ràpidament", però ha reconegut que no prou coneixements per valorar quin és el temps necessari per assolir una situació, i tampoc s'ha mullat per si ha de ser en forma de reforma del codi penal o d'indults. A nivell territorial, a més, ha assenyalat que la campanya del PSC per al 14-F no se centrarà en el federalisme, sinó en aspectes com la pandèmia o l'economia.Finalment, en relació a les dues sentències contra els projectes urbanístics de l'Hospitalet , ha defensat els projectes tombats i ha afirmat que els reimpulsaran. Ha assegurat, en tot cas, que el rebuig del jutjat no fa referència a qüestions de fons, sinó que qüestionaria que les reformes les hauria hagut d'aprovar l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no la Generalitat. "El que farem és un recurs de cassació i reiniciarem l'aprovació d'aquest pla perquè no hi hagi dubtes sobre el contingut del projecte", ha avançat.

