VÍDEO «És Cristian Tangana, oi?», Jorge Javier Vázquez no n'encerta ni una a la gala de «LOS40»

Dua Lupa y Cristian Tangana. En Los 40 Music Awards by Jorge Javier. #LaCasaFuerte13 pic.twitter.com/zp5IfHXWVI — SEGUI (@gh_seguidor) December 3, 2020

A vegades no és fàcil recordar tots els noms dels artistes que desfilen per una gala. I potser té un plus de dificultat si els noms no són gaires convencionals. Això és el que li va passar ahir nit a Jorge Javier Vázquez durant la gala dels premis de la ràido "Los 40 principales": "Dua Lupa" i "Cristian Tangana""No em poseu només la C. Ah és C.Tangana?", aquesta va ser la reacció de Vázquez quan l'avisaven que la C. del cantant no es cap inicial de Cristian.

