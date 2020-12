Obama, Clinton i Bush estan disposats a vacunar-se en públic per generar confiança entre els nord-americans

Els expresidents nord-americans Barack Obama, Bill Clinton i George W. Bush s'han mostrat disposats a rebre en públic la vacuna de la covid-19 per generar confiança entre els nord-americans, segons recullen els mitjans del país. Ha obert la veda Obama en una entrevista radiofònica, on ha mostrat confiança "total" en les autoritats sanitàries.L'antecessor de Donald Trump ha assegurat que es vacunarà quan toqui als col·lectius de menys risc i no ha descartat fer-ho davant la televisió per demostrar que confia en aquesta ciència. Poc després, un representant de Bush deia a la CNN que l'expresident republicà també estava disposat a posar-se la vacuna "davant les càmeres" i posteriorment ha fet el mateix el portaveu de Clinton.

