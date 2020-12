Marcel Vivet: «Pot ser que Sàmper parli millor que Buch, però els Mossos actuen igual»

"Els Mossos estan polititzats contra moviments d'esquerres, independentistes i pels drets socials"

Marcel Vivet és militant de la Forja, organització juvenil vinculada a Poble Lliure Foto: Helena Margarit

"Si els Mossos actuen d’aquesta manera, els governants tenen la responsabilitat de tallar-ho d’arrel"

Marcel Vivet Foto: Helena Margarit

"Reclamem la meva absolució perquè és una causa política"

Marcel Vivet (Badalona, 1996) anirà a judici el 18 de desembre acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i un delicte de lesions, comesos presumptament durant la seva participació en una manifestació el 29 de setembre del 2018 a Barcelona . Aquell dia el sindicat policial Jusapol reivindicava a la capital l'actuació de la policia nacional espanyola durant el referèndum de l'1-O.Vivet defensa la seva innocència i reclama la seva absolució. La Fiscalia demana per a ell sis anys i mig de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.560 euros. La Generalitat, personada com a acusació particular, demana una pena de quatre anys, nou mesos i un dia de presó , 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 euros per a l'agent que hauria patit les lesions, tal com va avançar- A la Via Laietana de Barcelona hi havia la contramanifestació contra l’acte de Jusapol per homenatjar els policies que van participar en l’operació de l’1-O. La convocava Arran en format de festa "Holi" i altres col·lectius com La Forja, on milito, ens hi vam sumar. Els mateixos policies que van venir a pegar els votants, tornaven un any després amb actitud de desfilada militar a celebrar la violència. Semblava que celebressin una conquesta militar. En definitiva, vam veure u una associació de policies reivindicant una actuació de dubtosa legalitat, perquè alguns dels caps policials de l’1-O estan sent investigats. A ells no els hi ha passat res, però a mi m’encausen per participar en una protesta no violenta.- Feien de cordó entre nosaltres i la Jusapol i van carregar sense cap avís previ, després de llançar pintura contra ells. Van actuar amb contundència i violència. Això es va repetir durant una estona. En aquell moment jo decideixo retirar-me de la manifestació perquè vaig rebre cops. Anava coix i tenia un hematoma al braç. Al CAP em fan un informe explicant que he rebut diversos cops en el marc d’una actuació policial. D’allà, vaig anar directe a treballar.- Sí, van venir dos agents de paisà i dos uniformats. Se’m van endur emmanillat a comissaria. Vaig passar tota la nit al calabós i l’endemà vaig declarar davant del jutge, que em va deixar en llibertat. Aquell dia vaig viure la presumpció de culpabilitat. Un agent a la porta de la comissaria li va retreure a la meva mare que jo hagués atacat un company seu, per exemple. No hem d’oblidar que quan em van detenir només faltaven dos dies per la vaga general del 21 de febrer del 2019 convocada per la Intersindical. L’objectiu de la detenció era transmetre por, en un moment en què el moviment independentista encara tenia certa força i organització.- Els Mossos estan polititzats contra moviments d’esquerres, independentistes i pels drets socials. Tenen una força que no haurien de tenir en un estat democràtic, amb la connivència de la Generalitat i l’Estat espanyol. Com a independentista em sap greu dir-ho, però JxCat i ERC estan fent de braç executor de la repressió de l’Estat que suposadament havien de trencar.- No, ja hem vist molts altres casos en què fan el mateix. S’excusen en què hi ha mecanismes establerts, però nosaltres defensem que la Generalitat només té obligació de prestar serveis de defensa jurídica a funcionaris quan se'ls acusa d'alguna cosa, no quan fan d'acusació. Aquí és on entren en joc els pactes amb sindicats dels Mossos per proveir-los d’eines jurídiques. Una Generalitat regida per partits independentistes hauria d’haver canviat això i no continuar fent d’acusació en casos similars per sistema. Si no, s’instaura un règim de la por.- Entenc que ja li va bé aquest model policial. Ens persegueix a nosaltres però també a organitzacions pel dret a l’habitatge i tantes altres. No tinc clar quins mecanismes interns estan funcionant, però més que pensar qui és el culpable, m’importa més recordar la responsabilitat que tenen d’acabar amb aquesta persecució. Si els Mossos actuen d’aquesta manera, els governants tenen la responsabilitat de tallar-ho d’arrel, canviar el model policial i exigir responsabilitats. En comptes d’això, veiem com l’auditoria més gran de la història dels Mossos conclou que hi ha la necessitat per dotar de més recursos les àrees d’intel·ligència.- No, en cap moment. Ni la Generalitat ni cap dels dos partits del Govern.- Nosaltres estem disposats a dialogar en tot moment, amb la Generalitat i la Fiscalia. El problema d’aquests diàlegs és que ells negaran haver comès aquesta persecució i intentaren fer-me reconèixer unes actuacions violentes que jo no he fet.- No està sobre la taula ara mateix.- Que deixin d’actuar d’aquesta manera. Pot ser que Sàmper parli millor que Buch, però els Mossos continuen actuant igual que abans.- Nosaltres reclamem la meva absolució perquè és una causa política. Esperem que així sigui. Cal no oblidar que hi ha més encausats pel “Holi” contra Jusapol. En altres casos hi ha hagut absolució, però fins que no arribes aquí ja has passat per la violència patida durant la manifestació, seguiments policials... Ara, a sobre, hem d’estar implorant una absolució. M’han d’absoldre, però també s’han de disculpar per la forma d’actuar tan aberrant que tenen.- Els Mossos es van veure ridiculitzats per la festa “Holi” i aleshores es posen a buscar raons per intentar detenir gent. Busquen persones que érem a la manifestació i ens acusen. La manifestació era un acte de protesta pacífic i fins i tot festiu.- És una putada. No m’esperava que passés això. Et posen la por al cos. Durant la vaga convocada després de la meva detenció vaig anar a la manifestació amb una por que no havia viscut mai. Té efectes psicològics importants i la meva família i amistats també han de suportar la càrrega. Molts d’ells estan treballant en el meu grup de suport per difondre el cas. En l'àmbit laboral, no tinc clar les implicacions que pot tenir. Jo m’he format per fer de professor de secundària i en cas de sentència condemnatòria és probable que no pugui accedir a cap feina a través d’oposicions.

