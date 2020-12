El PDECat defensa que amb el «sí» als pressupostos aconsegueix «més recursos que partits que eren decisius»

S’han incorporat 500.000€ pel projecte de la connexió de l’alta velocitat a l’aeroport de Girona-Costa Brava. Un projecte per donar força a l’aeroport i situar-lo com el de referència pel sud de França i com a quarta pista de l’aeroport del Prat. (3/11) pic.twitter.com/F45NxMVQ1X — Sergi Miquel Valentí 🎗 (@sergimiquel) December 3, 2020

La candidata del Partit Demòcrata a les eleccions del 14-F, Àngels Chacón, ha intervingut aquest dijous per primer cop davant el consell nacional de la formació. En una intervenció en què ha fet balanç dels actes pel territori que ha realitzat des que va ser proclamada cap de cartell, ha ressaltat que els alcaldes demòcrates, com els d'Igualada, Tortosa, Reus o Lloret de Mar, "expliquen millor que cap gran discurs" el que és el PDECat, una força de "bon govern al servei de la gent".La presidenciable demòcrata ha promès "escoltar els autònoms, el sector cultural, els gremis, les fundacions que donen suport a la discapacitat, les cooperatives agràries, els museus, el Banc d'Aliments o les federacions esportives". En el discurs, Chacón ha defensat "fer política seriosa" i treballar pel "consens" i el "diàleg".El mateix dia en què han tirat endavant els pressupostos de l'Estat, amb el vot a favor del PDECat, la candidata del partit a les eleccions catalanes s'ha referit a l'acord tancat amb l'executiu de Pedro Sánchez a canvi d'inversions . "Són els pressupostos que compensen el dèficit fiscal? No, però estem cansats dels estirabots, del populisme i la crispació", ha assegurat.Chacón ha assegurat que sense "ser decisius", els quatre diputats demòcrates han aconseguit "recursos i inversions pel territori" que no han assolit "partits que sí que eren decisius". En concret, el PDECat ha obtingut de l'executiu espanyol el traspàs a la Generalitat de la partida de 200 milions d'euros destinada a Rodalies que abans traspassava a Renfe.L'altre gran acord dels demòcrates amb el govern espanyol és el que permet "salvar la UOC, una estructura d'estat" mitjançant l'encaix jurídic de les formes de contractació del seu professorat. Se'n veien afectats, segons ha destacat Chacón, 5.000 docents, 80.000 estudiants i 40 projectes de l'àmbit social, cultural i de recerca.Els demòcrates també han pactat una inversió de mig milió d'euros per la connexió d'AVE amb l'aeroport de Girona; un milió per a millorar la línia de rodalies R3 entre Ripoll Puigcerdà i 150.000 euros per reparar destrosses del temporal Glòria als camins de ronda de Roses i s'Agaró, segons ha indicat en un fil de Twitter Sergi Miquel, diputat del PDECat al Congrés."La gent amb qui em trobo no ens demana brega, ens demana que siguem capaços d'entendre'ns. Catalunya i les seves institucions han de recuperar el prestigi que no haurien d'haver perdut", ha proclamat Chacón. La presidenciable demòcrata ha reclamat "més rigor i més consciència institucional", un "govern seriós, sòlid" que generi "confiança".Després de la crisi del coronavirus, Chacón ha advocat per "centrar el país" amb un govern capaç de generar "consensos" i amb "capacitat de gestió". "Volem un estat per Catalunya, però ho volem fer garantint el progrés econòmic i la cohesió social", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor