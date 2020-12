ENQUESTA Et sembla bé que Canadell deixi la Cambra per fer el salt a la política?

Joan Canadell ha fet el salt a la política . Aquest dimecres anunciava que competirà a les primàries per concórrer en un lloc destacat de la llista de Junts en les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer. Aquest dijous ja ha anunciat que delega les seves funcions al capdavant de l'entitat empresarial a Mònica Roca, actual vicepresidenta. L'empresari diu que continuarà ocupant el càrrec i que no dimitirà fins després dels comicis, en cas que aconsegueixi ser elegit diputat. Què en penses? Et sembla bé el moviment de Canadell?

