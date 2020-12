FOTO La rèplica (o tot el contrari) de Messi en el Museu de Cera de Barcelona: «Qui és, Jordi Alba?»

El muñeco de cera de Messi, que está en el museo del Barcelona, no se estaría pareciendo mucho... pic.twitter.com/uQFtyWpE5j — 𝙅𝘿🎙 (@JuannDis) December 3, 2020

Carles Pérez + Alba + Pjanic = Messi — Xavier Bosch (@xavierbosch) December 3, 2020

Un miembro más del club de Deportistas anti-cera pic.twitter.com/3vBy5gaWue — Маrshall [#AviciiForever ] ◢◤/⚫⚫⚫ #CowboyBebop20th (@MarshalAfterAll) December 3, 2020

Que como la vea se va al PSG seguro — LA VOZ CULÉ (@LAVOZCULEE) December 3, 2020

Si este es Leo Messi... ¡Que Dios nos coja confesaos! 🤣 — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) December 3, 2020

Tiene un aire a Pjanic — ~FCB~ (@LaEraGuardiola) December 3, 2020

El oficial Schultz pic.twitter.com/fKZW6Fls3C — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) December 3, 2020

El Museu de Cera reobrirà les seves portes demà divendres, amb una nova fornada de personatges i una actualització de la seva tecnologia. Les noves celebritats de cera són diverses però la que ha despertat més comentaris negatius, recels, crítiques i bromes a la xarxa ha estat la del capità blaugrana, Leo Messi. Una gran majoria d'usuaris ha assenyalat que s'assembla a moltes altres celebritats que no pas el jugador blaugrana.El museu reobrirà divendres les seves portes després d’una renovació integral dels personatges i una actualització tecnològica. Els germans Roca, Rosalia, Messi i Pau Gasol, Floquet de Neu, Greta Thunberg, Adele, Frida Khalo i Harry Potter, són només alguns exemples de l'intent d'actualització del museu.Un projecte que s'ha gestat durant l'últim any de la ma de d'Advanced Leisure Services (ALS, gestora d'altres espais culturals com el Castell de Montjuïc o el Palau Moja) en aliança amb empresaris diversos com Toni Cruz i que ha supost una inversió de 6 milions d'euros. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han inaugurat el renovat espai aquest dijous. Tal i com ja van detallar fa quinze dies els seus responsables, la renovació del Museu de Cera de Barcelona ha durat al voltant d'un any, després que els antics gestors es van vendre l'explotació de l'espai, entre altres raons, per la caiguda de visitants en els últims anys. La reobertura del museu ha passat per plantejar un rejoveniment de la cartera de personatges que s'hi presenten. Dels 200 personatges històrics que s'hi exhibien en queden pocs, però també s'han restaurat. La resta, un 70%, són nous i en general més contemporanis, en un intent de connectar amb les noves generacions.La nova presentació està organitzada en àrees temàtiques, de la selva al patrimoni cultural català, les lletres universals i la ciència, personatges de la música popular, artistes i cuiners, actors de cinema, esportistes i personatges de ficció, entre altres

