El festival Reteena 2020 presenta una edició digital centrada en el cinema i les sèries juvenils

La programació del festival es completa amb una xerrada de clausura al volant del doblatge de l'anime al català on es parlarà de sèries com Detectiu Conan, Bola de Drac Z i Shin chan amb els seus dobladors originals. Els responsables del festival també han volgut aportar a aquesta edició la mirada femenina del món professional amb xerrades sobre direcció de fotografia i direcció d'art en videoclips. En el primer cas, la conferència anirà a càrrec de l'Associació de Directores de Fotografia. En segon, la ponent serà l'artista Teresa Montanuy, que ha col·laborat amb joves artistes urbans com C. Tangana, Amaia i Bad Gyal.

El Festival Audiovisual Jove de Barcelona, Reteena, inicia avui la tercera edició a través d'un format híbrid per tal d'afrontar les dificultats de la pandèmia de coronavirus amb les millors condicions possibles pel seu públic. El certamen segueix posant el focus en les classes magistrals professionals sobre les heroïnes de l'estudi japonès Ghibli, maquillatge o creació de personatges per a vídeojocs, entre d'altres, i en les taules rodones adreçades als joves amb inquietuds per la creació audiovisual.Aquest any, a més, reforça la programació de pel·lícules que poden despertar interès entre el públic adolescent. Les plataformes Vimeo i Filmin seran les encarregades d'acollir la programació de la mostra Reteena entre el 3 i el 13 de desembre. La Filmoteca de Catalunya s'ha sumat aquesta edició com a seu del festival e i del 10 al 13 de desembre oferirà 4 projeccions destinades al públic jove.La programació consta de tres clàssics coming of age (La Princesa Mononoke, Las Ventajas de ser un marginado i Donnie Darko) i una sessió dedicada al talent local on es projectaran els curtmetratges Panteres d’Èrika Sánchez, Ni oblit ni perdó de Jordi Boquet Claramunt, Quan acabi l’estiu de Marina Espinach i Lea d’Ona Jané Millà

