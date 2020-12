Has rebut aquest mail de Netflix? T'expliquem què vol dir

passaran a contractar el servei amb Netflix Servicios de Transmisión España, un canvi que serà efectiu a partir de l' 1 de gener de l 2021. Aquest canvi serà completament automàtic i no modificarà en cap cas el cost per a l'usuari. Però, què significa aquest canvi de servei i per què es produeix?

L'email de Netflix



La tassa Google obliga les empreses tecnològiques a pagar molts més impostos i Netflix ha decidit modificar l'empresa que donarà servei a l'estat espanyol. Abans ho feia a través de Netflix International BV, que tenia seu als Països Baixos, amb una fiscalització més baixa. Aquesta nova empresa, Netflix Servicios de Transmisión España, pretén ser una mena de línia defensiva per part de la plataforma a l'hora d'afrontar la nova fiscalització i tributació a l'estat espanyol.



Durant el 2019, Netflix va pagar només uns pocs milers d'euros en impostos a les arques públiques espanyoles. El servei, però, seguirà amb la normalitat anterior i no hi haurà cap canvi significatiu, almenys fins a nou avís.

Netflix ha enviat un correu electrònic a tots els seus usuaris i subscriptors de l'estat espanyol per notificar que

