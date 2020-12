Pagar el peatge amb el mòbil i sense aturar-se ja és possible

Els avantatges d'Awai

Com utilitzar l'aplicació?

Abertis ha posat en funcionament aquesta tardor una aplicació que permet pagar l'autopista amb el mòbil i sense aturar-se., que és totalment gratuïta, funciona de moment a la C-32 i també permet obtenir els diferentsL'forma part de l'aposta d'Abertis per la innovació i per oferir noves solucions i tecnologies en la gestió d’infraestructures. L'objectiu, segons la companyia d'infraestructures, és “oferir la màxima agilitat en el pas pel peatge i el millor servei al client a l’autopista”.Abertis ha escollit la C-32, operada per la concessionària Aucat, com a prova pilot per l'ús d'aquest tipus d'aplicacions per poder-ne avaluar l'impacte abans de plantejar-se el seu ús a altres infraestructures.Per utilizar Awai només cal disposar d'un smartphone i descarregar l'aplicació des de les plataformes Google Play o des de l' AppStore . “És una app amb una tecnologia en la que el mòbil es converteix en el propi mitjà de pagament a través d’antenes bluetooth situades a l’autopista”, explica Xavier Serra, director d'Innovació i Tecnologia d’Abertis Autopistas.Els avantatges són principalment a nivell de fluïdesa del trànsit ja que s'eviten les possibles congestions vinculades a aturar-se en un peatge. “Aquest sistema permet agilitzar el pas pel peatge i aplicar els descomptes amb els que ja compta aquesta autopista”, afegeix Serra.Una circumstància que també té una derivada ambiental, ja que la congestió afavoreix la contaminació. També suposa avançar en la digitalització: tot el procés és on line i una vegada superat el peatge es rep el tiquet en format electrònic. Un fet que, per cert, facilita la gestió i la justificació de despeses tant en l'àmbit privat com laboral.Finalment, i també en l'àmbit econòmic, tant la descàrrega com la utilització de l'aplicació és gratuïta. No és necessari cap aparell específic ni hi ha cost de manteniment i, a més, s'hi apliquen els descomptes per recurrència i alta ocupació.El primer pas per utilitzar Awai és descarregar l’aplicació i registrar-se amb les dades personals; a continuació, cal introduir les dades de la targeta bancaria i, per últim, es valida el registre amb un SMS.Per utilitzar l’aplicació cal tenir activades les dades, bluetooth i ubicació al dispositiu mòbil. A partir d’aquest moment, només caldrà situar el mòbil al quadre de comandament del vehicle i tenir l’app oberta per poder realitzar el viatge amb la màxima comoditat. En apropar-se al peatge per les vies senyalitzades com Awai, la barrera s’obre i el client rep al moment el tiquet al seu mòbil.Amb Awai els clients podran gaudir, en funció dels seus trajectes, dels diferents descomptes que ja existeixen a l’autopista C-32. Fins a un 30% d’estalvi amb la tarifa reduïda de dilluns a divendres en pagaments amb l’app, 30% de descompte al peatge de Vallcarca si es realitzen més de 17 viatges al mes de dilluns a divendres i 40% de descompte si viatgen tres o més passatgers.