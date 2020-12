Cinc falsos mites sobre coses que protegeixen del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Com ens podem protegir contra el coronavirus? A l'espera de la vacuna, aquesta ha estat la gran pregunta dels últims mesos. Lamentablement, però, no hi ha cap resposta més enllà de la higiene de mans, l'ús de mascareta i la distància social.Davant l'allau d'informacions d'origen desconegut que han circulat per internet, l'OMS intenta desmentir els missatges que s'han viralitzat i contenen falsedats. Accions com afegir pebrot picant al menjar, per exemple, és una d'elles. Tampoc funciona polvoritzar lleixiu, ni molt menys ingerir-lo. Prendre el sol tampoc serveix de res, en aquest cas.Al mateix temps, també s'avisa que contenir la respiració durant 10 segons o més sense tossir ni sentir molèsties no vol dir que no es tingui Covid-19 o qualsevol altra malaltia pulmonar. Poden semblar coses òbvies per a la majoria, però molta gent s'ho creu i amb la velocitat actual que agafen les mentides falses a través de la xarxa, és millor desmentir-les.Precisament, el catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra i epidemiòleg Miguel Ángel Martínez González enumera les 5 coses que la gent creu que el protegeixen enfront de la SARS-CoV-2 i tampoc ho fan:no és cert, no hi ha cap eficàcia demostrada per als suplements de vitamina C.a partir del consum d'una barreja de llimona i bicarbonat. "No té cap fonament científic", assegura.amb l'argument segons el qual, suposadament, "el virus no pot sobreviure en el vi". En la seva opinió, això és "absolutament fals".ni les temperatures molt baixes ni la neu maten el coronavirus.estar a l'aire lliure i amb vent és millor que estar a l'interior d'un edifici, però no protegeix davant la malaltia si no se segueixen les altres mesures -mans, distància i mascareta-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor