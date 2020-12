L'anàlisi de les restes humanes del xalet d'Alcanar no determina si Es Satty hi va morir

Forenses han explicat a la sessió d'aquest dijous del judici del 17-A a l'Audiència Nacional que les restes humanes que es van trobar al xalet d'Alcanar després de l'explosió corresponien a dos perfils genètics. Un d'ells coincideix amb el de Mohamed i Said Aalla, germans de Youssef Aalla, mort a la deflagració. L'altre coincideix amb el que troben a diversos objectes que eren presumiblement de l'imam Abdelbaki Es-Satty.És el cas d'uns pèls que troben en una manta que hi havia al pis de Ripoll on vivia o en una túnica. El perfil genètic coincideix amb el d'una orella que es troba al lloc de l'explosió.Tanmateix, facultatius de Toxicologia de Barcelona no han sabut dir quina és la identitat d'aquestes restes. "Coincideixen entre sí, però no sabem la identitat de la persona", han dit, ja que a la base de dades no constava de qui era aquest material trobat.La defensa de Driss Oukabir ha plantejat el dubte de si els kits amb què els Mossos d'Esquadra van analitzar l'ADN d'Abdelbaki Es-Satty eren fiables i ha preguntat si estaven caducats, extrem que els agents no han pogut aclarir.També han declarat forenses que van recollir restes al lloc de l'explosió. Una d'elles ha explicat que van fer una primera recollida amb les parts més grans i que, posteriorment, els Mossos d'Esquadra van recollir 15 quilograms de restes més. És en aquell moment en què suposen que hi ha més d'un mort.Els problemes tècnics amb les videoconferències amb testimonis i pèrits han marcat la sessió d'aquest dijous del judici del 17-A a l'Audiència Nacional. En nombroses ocasions hi ha hagut dificultats per connectar so i imatge deficient, i desconnexions a mig interrogatori. Això ha provocat estones d'espera i interrupcions així com la reiteració de preguntes per part de les parts.Fins i tot el president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha repetit en un to alt algunes de les qüestions que plantejaven defenses o acusacions per tractar que els testimonis ho entenguessin. Al migdia ha començat la fase pericial amb la declaració de forenses.

