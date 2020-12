Els accionistes de CaixaBank donen llum verda a la fusió amb Bankia

La fusió entre CaixaBank i Bankia ja només depèn del vistiplau de les autoritzacions reguladores i del Ministeri d'Economia. Dos dies després que els socis de Bankia donessin llum verda l'operació, els accionistes de CaixaBank han fet el mateix en la junta general extraordinària d'accionistes, celebrada aquest dijous al Palau de Congressos de València.En la votació, on han participat 15.473 accionistes representants del 70,3% del capital social, també s'ha aprovat el nomenament de José Ignacio Goirigolzarri com a nou president de l'entitat resultant. Això suposa el comiat de Jordi Gual com a president de CaixaBank, un càrrec que ocupava des de mitjans del 2016 després de rellevar l'actual president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé.Durant el seu discurs, Gual ha volgut destacar que la fusió amb Bankia és "una de les grans fites de la història de l'entitat" i que l'entitat amb seu a Madrid és "el millor soci de viatge" per CaixaBank. "L'operació donarà lloc a una entitat més sòlida, més eficient i més rendible", ha subratllat.Per altra banda, el president del banc ha defensat que la fusió té com a objectiu "anticipar-se a les exigències de l'entorn" marcades per uns baixos tipus d'interès, l'auge de la digitalització i la reforma reguladora, unes tendències que la crisi de la covid-19 ha accelerat. "Els reptes són complexos, per alhora ens trobem en un moment apassionant, ja que estem dibuixant la banca del futur", ha defensat Gual.En la seva intervenció, Gual també ha aprofitat per donar la benvinguda al president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i als nous membres del consell després de la integració. Es tracta de Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo, Eva Castillo, Teresa Santero i Fernando Maria Costa. Finalment, el directiu ha assegurat que ha sigut "un honor i un privilegi" presidir CaixaBank i ha volgut agrair "de manera molt especial" la tasca d'Isidre Fainé. "Per part meva seguiré contribuint en tot allò que estigui al meu abast per servir aquest gran projecte", ha conclòs.

