Promoure la competitivitat de les indústries amb ajuts a l'eficiència energètica

La Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de les indústries catalanes, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), una convocatòria d’ajuts dotada amb 48 milions d’euros per tal que apliquin mesures d’estalvi i eficiència energètica. Aquesta convocatòria forma part de la labor de la Generalitat d’impulsar la transició de Catalunya cap a un model energètic descarbonitzat, renovable, net, eficient, competitiu i de generació distribuïda, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.“La indústria és un sector clau per a la sortida de la crisi pel fet que és fonamental per a la millora de la productivitat, la innovació, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació, a més de la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics. Per això és important apostar per ajuts especialment en mesures que tenen períodes de retorn llarg de la inversió. Si som més eficients, serem més competitius”, afirma el director General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i director de l’ICAEN, Manel Torrent.Fins al proper 31 de desembre, les indústries poden presentar a l’ICAEN projectes d’inversió per a fomentar la descarbonització mitjançant l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l'aprofitament d'energies tèrmiques de l'entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic. Els recursos d’aquesta convocatòria provenen de la territorialització del Fons Nacional d’Eficiència Energètica que gestiona l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).Els beneficiaris de les subvencions són les pimes i les grans empreses del sector industrial. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna empresa industrial.Els ajuts es desglossen en dues línies de subvenció: una primera per la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i, una segona, per la implantació de sistemes de gestió energètica industrials. Per ambdues línies es fixa un import màxim d’ajut de 9 milions d’euros per una mateixa ubicació industrial.El sector industrial és responsable del 27% del consum d’energia final de Catalunya. Si es valora en energia primària, la indústria (incloent-hi tot el sector energètic) és, amb molta diferència, el principal consumidor d’energia del país, representant el 55% del consum total d’energia primària de Catalunya. És clar, doncs, que l’eficiència energètica és un factor important per a incrementar la competitivitat de les indústries en un mercat cada vegada més globalitzat.

