Ayuso: «L'independentisme és un negoci que roba»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest dijous que l'independentisme és un "negoci que roba". Durant una intervenció a l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha assegurat que el nacionalisme català s'està "enfonsant" i que per això estan "nerviosos" i aborden la qüestió de la reforma fiscal a l'Estat. "Promoure l'odi cotitza més entre els independentistes", ha assenyalat en referència a ERC.La presidenta madrilenya ha sentenciat que les empreses i ciutadans s'instal·len a Madrid perquè se senten "més catalans i lliures" que a Catalunya i que veuen que durant anys els han estat "robant". Després de descriure situacions derivades de la política fiscal catalana, Ayuso ha dit que l'independentisme "roba".En concret, Díaz Ayuso ha lamentat que a Catalunya es produeixin situacions com que una persona que cobra 16.000 euros a l'any pagui un 6% més d'impostos en relació a Madrid i un que en cobri 30.000 euros, un 16% més. "Uns pares que vulguin donar la seva propietat als seus fills hauran de pagar un 97% més de tributs que a Madrid i una persona soltera de 30 anys que hereti un habitatge de 300.000 euros en pagarà el doble per impostos", ha explicat. "Per tant, podem afirmar que l'independentisme és un negoci que roba", ha assegurat.Ayuso ha destacat que no vol "harmonitzar" impostos amb el "desastre independentista" i s'ha preguntat per quin motiu no volen "harmonitzar" amb la resta de la Unió Europea. "Ni donacions, ni successions, ni patrimoni estan a la majoria de països de la UE", ha recordat."Per molt que apugin impostos l'únic que aconseguiran és que empreses marxin a altres països, no a altres comunitats perquè la majoria ja van venir a Madrid buscant baixa fiscalitat, respecte, seguretat jurídica i estabilitat política", ha resumit. Ayuso s'ha compromès a recórrer a tots els tribunals "necessaris" per defensar l'autonomia fiscal de Madrid i s'ha reafirmat en rebaixar mig punt el tram autonòmic d'IRPF.

