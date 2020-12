Barcelona recupera per via judicial sis locals d'oci nocturn del Port Olímpic

El mes de novembre es va presentar el projecte de transformació del Port, amb una inversió total de més de 40 milions d'euros i que es durà a terme durant els sis anys vinents sense aturar l’activitat quotidiana que s’hi desenvolupa. Aquesta tardor, Barcelona ha iniciat la transformació del Port Olímpic basant-se en quatre pilars que marcaran la seva recuperació: un espai per a tothom, l’economia blava, la nàutica i la gastronomia. L’inici d’aquesta transformació coincideix amb les actuacions judicials que fan que la ciutat pugui recuperar els locals del Moll de Mestral, i que permetran realitzar un dels objectius prioritaris del projecte, la millora de l’accessibilitat amb un nou accés.Aquest dijous han començat les actuacions judicials per recuperar-ne la possessió. La recuperació dels locals és una de les peces imprescindibles per poder iniciar la transició cap al nou model de port, ja que permetrà iniciar la construcció d’un nou accés que connectarà l’Avinguda Litoral amb la cota inferior del Moll de Mestral.El Moll de Mestral i el Dic de Recer són els espais que acolliran el nucli de l’economia blava, que generarà una activitat diària, productiva, sostenible i innovadora, convertint l’espai del Port Olímpic en un lloc viu, connectat a la ciutadania i generador d’ocupació, segons el consistori.De moment es farà "urbanisme provisional" per anar avançant en aquesta direcció i s'instal·laran plafons explicatius de com quedarà l'espai en el futur. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat que l'economia blava que s'instal·larà a la zona podria crear uns 200 llocs de treball. A banda l'espai recuperat que ocupaven les terrasses servirà per fer una zona de "passeig còmode, amigable, accessible, amb plantes, per fer esport, passejar, seure".La transformació, que durarà uns sis anys, es vol fer mantenint en tot moment al màxim d'activitat possible, tant del port esportiu mateix com dels locals. No obstant, les noves activitats econòmiques no s'hi podran començar a instal·lar fins d'aquí un any o any i mig quan s'hagin pogut recuperar tots els locals encara pendents.