L'OMS estudia crear un certificat de vacunació contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'Organització Mundial de la Salut està explorant la creació d'un certificat digital de vacunació contra la Covid-19. "Estem estudiant l'ús de la tecnologia per respondre a la Covid-19, per exemple estem treballant amb els estats membres per crear un certificat de vacunació electrònic", ha assegurat el responsable el programa de vacunació de l'OMS a Europa, Siddhartha Datta.Segons aquest expert, l'organització està en contacte amb la Comissió Europea per estudiar opcions tecnològiques "viables" per implementar aquest certificat a Europa. A més, l'OMS ja té un contracte amb Estònia per fer una prova pilot d'aquest certificat digital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor