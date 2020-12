El festival Sismògraf, entre els impulsors d'un nou projecte europeu de gran escala

Neix la Big Pulse Dance Alliance, una xarxa de 12 festivals i cases de dansa europees que treballen conjuntament per al desenvolupament del sector de la dansa contemporània i perquè aquest esdevingui més fort. El Festival Sismògraf és un dels 12 membres d’aquest projecte, finançat per la Unió Europea. El projecte té una durada de quatre anys i començarà aquest mes de desembre. Tot i així, serà al llarg del 2021 quan tindran lloc les primeres activitats.La Big Pulse Dance Alliance està liderada pel festival alemany Tanz imAugust/HAU Hebbel am Ufer. A més del Sismògraf, també en formen part Dance Umbrella (Regne Unit), Dublin Dance Festival (Irlanda), Julidans (Països Baixos), New Baltic Dance (Lituània), ONE Dance Week (Bulgària), Torinodanza Festival (Itàlia), Zodiak – Center for New Dance (Finlàndia), International Dance Festival TANEC PRAHA (República Txeca), CODA Oslo International Dance Festival (Noruega) i Danscentrum (Suècia). Els diferents festivals i cases de dansa col·laboraran en les produccions de nous espectacles, buscant el talent i fomentant el lideratge de la dansa.Aquesta aliança, amb experts de la dansa europea, abordarà els reptes que encaren festivals i coreògrafs d’arreu d’Europa. A causa del fort impacte de la crisi de la COVID-19 en el sector, un dels objectius és identificar i adoptar mesures que ajudin a sustentar el sector de la dansa.La Big Pulse Dance Alliance donarà suport als coreògrafs perquè passin de fer muntatges per a escenaris petits i mitjans a espectacles pensats per a espais de majors dimensions a través de dues línies de producció: obres escenificades i obres en espais públics.La voluntat d’aquesta acció és diversificar la programació de gran format i arribar al públic de proximitat a través de la programació a l’aire lliure. Aquesta línia d’espectacles de carrer se centrarà al desenvolupament de nous conceptes i models de treball per a gires internacionals, que impliquin a les comunitats locals.A més a més, la Big Pulse Dance Alliance vol enfortir als artistes i al sector cultural. El projecte vol estimular la vessant artística però també la gestió de projectes a través d’un programa de lideratges. També s’aposta per definir eines enfocades en els reptes de l’entorn laboral.Artistes locals i altres persones interessades es trobaran en iniciatives locals per discutir sobre aquells coneixements i temes clau més rellevants per al sector de la dansa i en els contextos dels diferents festivals nacionals. L’objectiu a llarg termini del projecte és establir una xarxa viva i duradora dels festivals de dansa europeus.

