Vergés nega que flexibilitzar mesures per Nadal sigui una contradicció

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha negat que es donin missatges contradictoris en relació a la celebració de les festes de Nadal i ha deixat clar que "s'estan seguint les directrius dels epidemiòlegs". La titular de Salut ho ha dit en una visita als cribratges que s'estan fent aquesta setmana a Igualada, on les dades d'afectació de la covid-19 han empitjorat."Tenim una regla catalana molt clara: per Nadal cada ovella al seu corral, i així ha de ser", ha afirmat Vergés, tot afegint que les trobades de deu persones seran "molt íntimes". Sobre el pla del govern espanyol per Nadal, Vergés ha volgut aclarir que les propostes són molt similars, però ha afirmat que Catalunya "té un marc de decisions propi" i "les decisions es prenen aquí".Preguntada sobre si hi ha contradiccions entre els missatges que es llancen des del Govern en relació a les festes de Nadal, Vergés ha deixat clar que "no". "Precisament hem intentat fer un pla de Nadal perquè les persones tinguin eines per decidir com celebrar aquet Nadal tan diferent", ha afirmat. Vergés ha recordat que s'han limitat les trobades a un màxim de deu persones i a dues bombolles de convivència, una decisió que, segons ella, se cenyeix "a allò estrictament més íntim".Sobre la reobertura progressiva de l'activitat econòmica, la titular de Salut ha recordat que estem encara en pandèmia i "en la línia alta de transmissió" i, per això, ha apel·lat a la reducció de la mobilitat i a evitar fer trobades amb diferents persones. "Ens acostem a unes dates molt especials que tothom vol viure i això vol dir molta prudència", ha remarcat Vergés.Per altra banda, sobre el fet que el Govern hagi presentat un Pla de Nadal diferent al de l'executiu espanyol, Vergés ha volgut deixar clar que a Catalunya "hi ha un marc de decisions propi, que és el Procicat i el Govern de la Generalitat" i "les decisions sobre com actuar al Nadal o pel que fa al desenvolupament del control de l'epidèmia es prenen en aquest marc i no en un acord a un consell interterritorial". Tot i això, la titular de Salut ha admès que el contingut dels dos plans és molt similar i, per tant, "no hi haurà cap problema" en aquest sentit.

