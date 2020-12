ENQUESTA Estàs a favor de relaxar restriccions per Nadal tot i el risc que comporta?

Altres notícies que et poden interessar

Flexibilitzar restriccions en aquests moments comporta riscos. Catalunya està en una situació epidemiològica molt més complicada que en la primera desescalada , prèvia a l'estiu. De fet, tant el Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerten dels riscos d'aixecar mesures aquest desembre. El Govern n'és conscient -el document avalat pel Procicat ho recull-, però ho assumeix . L'executiu, que per ara diu que aplicarà el seu pla de Nadal "sí o sí", es justifica en el "benestar emocional" de la ciutadania. Tu què en penses? Estàs a favor de relaxar restriccions per aquestes festes tot i els riscos que comporta?

