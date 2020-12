Els jugadors del Barça no cobraran al gener

El president de la junta gestora del Futbol Club Barcelona, Carles Tusquets, ha parlat sense embuts de la delicada situació econòmica que viu el club en una entrevista a Rac1 . Així, ha afirmat que la situació és "pèssima" però creu que hi ha "esperança".De fet, ha explicat una mesura que indica la debilitat financera de l'entitat: s'ha ajornat el pagament dels 170 milions d'euros previstos per als salaris que es fa pel gener, pel que "els jugadors no cobraran" la primera de les dues pagues de l'any -l'altra és pel juny-, així com tampoc percebran els bonus per aconseguir títols.Si bé la situació és extremadament delicada, Tusquets s'ha mostrat convençut que amb aquesta mesura "la temporada està salvada". En aquest sentit, calcula que "quan s'obri l'estadi s'ingressaran 220 milions sense fer res", que podrien arribar als 320 gràcies als patrocinis.

