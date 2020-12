Catalunya no passarà de fase dilluns per l'empitjorament de l'epidèmia

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya no continuarà flexibilitzant restriccions a partir del pròxim dilluns. L'empitjorament de les dades epidemiològiques impedeix que s'avanci a la segona fase del pla de reobertura del Govern i, per tant, no es relaxaran més mesures durant els pròxims 15 dies. Per tant, es mantindran els actuals aforaments en la restauració i no s'ampliarà a l'àmbit comarcal el confinament municipal del cap de setmana.Que la desescalada s'alenteixi té una afectació directa en la mobilitat de cara al Nadal , ja que estava previst que si les dades evolucionaven favorablement, amb l'entrada en fase 3, previsiblement el 21 de desembre -el canvi està fixat en cada 15 dies-, s'aixequés el confinament perimetral i el territorial de cap de setmana.La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, es troba ja en 0,92, tres centèsimes més que fa 24 hores. Supera així el llindar que havia marcat la conselleria de Salut per passar al tram dos del pla de desescalada. És per aquest motiu que el Procicat ha decidit que no es pot progressar en la relaxació de mesures i que, per tant, s'allargaran les mateixes mesures que van entrar en vigor el passat 23 de novembre, quan van reobrir bars i restaurants i també el sector de la cultura.El risc de rebrot segueix pujant i està ja en 217, set punts més. A més, la incidència a 14 dies s'estanca i només baixa un punt, situant-se ara en 255,72 (dimecres era de 256,84). S'han declarat 1.696 nous casos confirmats per PCR o TA. També s'ha informat de 27 noves morts, amb un total de 15.994. Hi ha 1.591 ingressats, 83 menys, i 438 persones a l'UCI (-11).Amb aquest balanç, caldrà veure si el Govern manté el pla de mesures especials pel Nadal que ahir va aprovar el mateix Procicat i que des de Salut desvinculen del pla de la desescalada. La conselleria ha defensat fins ara que la flexibilització del toc de queda i l'ampliació de les trobades fins a deu persones -nens inclosos- es permetin "sí o sí" i al marge de les dades epidemiològiques en les dates més assenyalades, com el 24, el 25 i el 26 de desembre, el 31 de desembre, l'1 de gener i el 6 de gener.

