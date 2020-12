La Marató de TV3 es reinventa amb la Covid: 10 activitats que t'ho demostren

Molts pobles de Catalunya han organitzat durant aquests dies un munt d'activitats per col·laborar amb la Marató de TV3 , enguany dedicada a la Covid. En aquesta ocasió, però, a causa de la mateixa pandèmia, les iniciatives s'han hagut de reinventar i posar-hi un punt de creativitat, per evitar les aglomeracions o la mobilitat.És el cas de l'escudella de Sant Martí vell, que enguany incorpora la carmanyola per emportar-se-la a casa. O el repte ciclista del club d'Ascó, que insta a practicar l'activitat esportiva de manera individual. O el cafè del Mercat de Manlleu, el correfoc estàtic de Barcelona, les pessetes del Vendrell, el calendari d'Olot...

