Defensa envia a la Fiscalia el xat on exmilitars parlaven d'afusellar «26 milions de fills de puta»

El Ministeri de Defensa ha presentat una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid pel xat d'exmilitars espanyols que parlaven d'afusellar "26 milions de fills de puta" i, entre altres, amenaçaven amb fer "alguna cosa legal o il·legal" contra l'ANC.El ministeri presenta un escrit signat per la ministra, Margarita Robles, que recull la informació publicada per Infolibre sobre el contingut del xat "per si els fets fossin constitutius de delicte comès per persones que a més poguessin atribuir-se la condició de militars en actiu sense ser-ho".Defensa demana a la Fiscalia que investigui la "eventual rellevància penal" dels fets per "salvaguardar la honorabilitat" de les Forces Armades i dels "homes i dones que les integren" que estan "bolcats en el compliment de les funcions que estableix l'article 8 de la Constitució".Amb tot, Robles defensa que la conducta "exemplar" de les Forces Armades "no té res a veure amb manifestacions que repugnen al respecte necessari en una societat democràtica, pluralista i basada en la llibertat política i ideològica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor