Canadell només deixarà la Cambra si té pes a Junts: «Després de les eleccions decidiré si dimiteixo»

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha anunciat aquest dijous que deixarà de fer "actes com a president" de la institució durant les pròximes setmanes, després d'anunciar aquest dimecres el salt a la política com a candidat a diputat en les primàries de Junts , fent tàndem amb la presidenciable del partit, Laura Borràs.L'empresari no sabrà fins diumenge si ocuparà una de les vuit primeres posicions en la candidatura per Barcelona de Junts. Si és escollit, dilluns vinent delegarà les funcions de president de l'entitat en Mònica Roca, actual vicepresidenta de Cambra. "Continuaré com a president sense funcions de president, a l'espera del que passi amb els resultats", ha explicat.Roca ha defensat la "continuïtat" del projecte de Canadell en l'entitat durant el nou període en què en el dia a dia encapçalarà la institució. "La llei de cambres és un dels objectius que perseguirem en els pròxims dos anys i mig", ha explicat, en línia amb el leitmotiv del projecte polític que condueix Canadell al partit liderat per Carles Puigdemont.L'empresari no dimitirà com a president de la Cambra fins que no sigui elegit com a diputat a les eleccions del 14-F, però ha insistit que delega les funcions per evitar que s'interpreti que aprofita el càrrec a la Cambra pel seu benefici polític. Sols deixaria el càrrec abans si així ho recomana un informe jurídic que ha sol·licitat. "Després de les eleccions, en funció dels resultats, decidiré si dimiteixo", ha explicat.L'empresari ha fet el pas ara, ha dit, per defensar l'aprovació de la llei de cambres i augmentar la col·laboració publicoprivada entre la Generalitat i les empreses. "És important que la política vegi el món empresarial com un soci", ha defensat, per aconseguir un "canvi de model econòmic" en el marc del projecte Catalunya 2030 que impulsa el Govern.El president de la Cambra ha fet balanç de la seva etapa al capdavant de l'entitat que representa les companyies catalanes, a la qual va arribar amb el suport de 31 de les 40 cadires que representen els membres de la Cambra, després d'una campanya en què l'ANC va impulsar la seva candidatura, denominada Eines de País. "L'empresari català és majoritàriament independentista, el resultat de la votació a la Cambra així ho demostra", ha proclamat.Canadell ha remarcat la seva entrada en política com a "independent" i ha insistit que hauria preferit una candidatura unitària dels partits independentistes. A més, ha destacat que en el passat ha estat militant d'Esquerra i de Reagrupament. "No em considero ni de dretes ni d'esquerres, però m'identifico amb Junts", ha dit.La batalla per obtenir una de les primeres vuit posicions de la llista de JxCat a la circumscripció de Barcelona també la donaran el conseller de Territori, Damià Calvet; el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó; Elsa Artadi, portaveu del partit i presidenta del grup municipal de Barcelona; Jaume Alonso Cuevillas, diputat al Congrés; Josep Rius, vicepresident de Junts; Anna Erra, alcaldessa de Vic ; la diputada Aurora Madaula; o Pilar Calvo, coordinadora de Junts a la ciutat de Barcelona.Els candidats a una posició de sortida a les llistes hauran d'aportar un centenar d'avals aquest cap de setmana i la setmana vinent podran començar a demanar el vot dels associats en una votació prevista per als dies 12 i 13 de desembre. S'escullen en primàries els vuit primers llocs de la llista de la circumscripció de Barcelona; els quatre primers de Girona i els tres primers de Lleida i Tarragona.Queda pendent conèixer la posició a les llistes que ocuparà Puigdemont. Segons el reglament, l'executiva podria escollir un associat com a cap de llista encara que no hagi participat en les primàries. Podria optar per encapçalar la llista de Girona o bé la de Barcelona; o optar per tancar la llista, si bé fins ara no s'ha pronunciat en cap sentit.

