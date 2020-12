La Generalitat retirarà el monument franquista de Tortosa aquest estiu

Presentació del projecte de retirada del monument franquista de Tortosa. Foto: Departament de Justícia

La Generalitat ha posat en marxa el compte enrere per treure el monument franquista de Tortosa (Baix Ebre) ubicat al mig del riu Ebre. El Departament de Justícia va sol·licitar aquest novembre la llicència d’obres a l’Ajuntament de Tortosa i el permís per accedir al riu a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Si aquests tràmits es resolen en els terminis previstos, les obres de desmantellament podrien licitar-se al gener i adjudicar-se al març. En aquest cas, els treballs podrien començar a l’estiu del 2021. El cost serà d’uns 200.000 euros.Elés obra de l’escultor Lluís Maria Saumells i el va inaugurar el 21 de juny de 1966 el general Franco. Es va construir per commemorar la victòria franquista a la Batalla de l’Ebre, on van morir més de 30.000 soldats. Originàriament es va anomenar Monumento en honor al glorioso ejército vencedor de la Batalla del Ebro. Va costar uns 4 milions i mig de pessetes i va ser finançat pel govern civil de Tarragona, la Falange i a través d’un recapte —suposadament voluntari i popular— que es va fer a diferents municipis tarragonins.Té una alçada de 45 metres, comptant les dues piràmides de ferro i el pedestal. La piràmide més baixa, de 16 metres, està coronada per una àliga de ferro de 2 metres d’envergadura. L’altra piràmide, de 26,5 metres, té a la part frontal la creu de Sant Jaume en homenatge a l’exèrcit rebel i, al dors, una creu de Crist de 12 metres d’alçada.L’obra està coronada per una estàtua de bronze, de 5,30 metres d’alçada i 2 tones de pes, que representa un combatent amb un braç aixecat, amb el qual sosté un estel. El tronc del monument mostra diverses esquerdes que representen marques de metralla, i que progressivament es van convertint en creus i vitralls de colors.El passat 20 de novembre, el Departament de Justícia va iniciar la licitació d’un estudi geotècnic per assegurar que la llera del riu aguanti el pes d’una grua de 300 tones, amb un braç extensible de fins a 80 metres de llargada. La grua necessita un radi de gir de 44 metres i ha de ser capaç d’aixecar 7 tones. Amb aquest vehicle, la direcció de l’obra podrà retirar els diferents segments del monument i la resta d’escultures que el componen.El projecte d’execució preveu instal·lar una bastida de 36 metres d’alçada al voltant del monument, que s’aixecarà des de la base del pedestal.Els operaris s’hi enfilaran i aniran segmentant l’obra a trossos, de dalt a baix. Ho faran amb el mètode de l’oxitall, que consisteix a seccionar el ferro a una temperatura de 800 graus, amb una barreja d’oxigen i gas propà aplicada a alta pressió. La bastida s’anirà desmuntant a mesura que les dues piràmides de ferro perdin alçada. El pedestal, que és una pila de l’antic Pont de la Cinta, es mantindrà, però sense la inscripció que hi ha actualment: “A los combatientes que hallaron gloria en la Batalla del Ebro”.Els elements escultòrics s’aniran retirant íntegrament, sense malmetre’ls i es guardaran en algun dels dipòsits que la Generalitat té al territori. Les obres duraran unes tres setmanes, comptant la instal·lació de la grua, el muntatge de la bastida i la segmentació per oxitall.La direcció general de Memòria Democràtica no construirà cap nova obra damunt del pedestal de l’antic Pont de la Cinta un cop s’hagi retirat el monument franquista.Amb tot, un grup de treball estudiarà les fórmules més adients per deixar constància que en aquell punt hi va haver un monument franquista aixecat durant gairebé 60 anys.