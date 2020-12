L'amfitrió de l'orgia de Brussel·les acusa orgies rivals de delatar-lo

Altres notícies que et poden interessar

L'eurodiputat del Fidesz, Szájer József, va dimitir per formar part d'una orgia a Brussel·les el passat cap de setmana vulnerant les normes del confinament imposades per Bèlgica. La policia va enxampar l'eurodiputat i uns vint-i-cinc homes més en una festa de caràcter sexual amb drogues El propietari del local on es va produir l'orgia, David Manzheley, ha acusat ara una orgia "rival" d'haver-los delatat a la policia per "atreure més homes" cap a la seva festa. Segons Manzheley, aquestes reunions són freqüents a Brussel·les i s'organitzen "a través d'una aplicació per a esdeveniments de sexe en grup".Amb tot, l'amfitrió assegura que desconeixia el fet que hi participés l'eurodiputat -no hi havia anat mai-, si bé "era un esdeveniment especial". Segons explica, les festes que fa acostumen a incloure un centenar de persones, però ara les ha reduït per la Covid-19. En aquest sentit, afegeix que els participants van signar una declaració on afirmaven que "ja havien passat el coronavirus" i altres proves mèdiques, ja que "els condons no estaven permesos".Manzheley ha volgut denunciar que "la policia va entrar sense cap paper mentre la gent estava mantenint relacions sexuals" i també s'ha queixat de "comentaria homfobs" rebuts durant l'operació, fet que representa "un atac de les forces de l'ordre de Brussel·les a la comunitat LGTB".L'eurodiputat implicat, Szájer József, va reconèixer haver format part de la trobada però va negar haver pres drogues. József, membre del partit del líder hongarès Víktor Orbán, va ser un dels impulsors del canvi a la constitució hongaresa per vetar els matrimonis entre les persones del mateix sexe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor