​3i4 Edicions reivindica Xavier Vinader, Joan Fuster i Ramon Barnils amb la publicació de tres antologies

L'editorial valenciana 3i4 Edicions ha publicat les antologies Confidencial, de Xavier Vinader, amb pròleg de David Fernàndez i epíleg de Francesc Viadel; Escrits de combat, de Joan Fuster, amb pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira i epíleg de Ferran Garcia-Oliver; i Contra el nacionalisme espanyol, de Ramon Barnils, amb pròleg de Carles Puigdemont i epíleg de Núria Cadenes. L'editorial ha presentat aquest dimecres les tres obres a l'Auditori del Palau de la Generalitat.L'expresident Quim Torra ha destacat que els tres autors eren independents, lliures i tenien una visió nacional, mentre que l'expresident Carles Puigdemont ha indicat que els tres llibres parlen de periodisme i de compromís amb el país.En la seva intervenció, l'editor i director de la revista El Temps, Eliseu Climent, ha volgut agrair tota l'aportació que van fer en el seu moment els tres autors i pel camí que van obrir. "Guanyarem el futur que ells en senyalaven", ha manifestat.L'expresident Carles Puigdemont ha fet èmfasi en què són tres llibres que parlen de periodisme i de compromís amb el país. "Recuperar els articles de combat de tres figures i referents com han estat ells, és un encert editorial i un deure democràtic per recordar allò que s'ha escrit en el passat per entendre millor el present".Per la seva part, l'expresident Torra ha assenyalat que són tres autors independents i lliures. "Crec que és real i la independència per a un periodista i per a un polític és molt difícil d'aconseguir i té un mèrit extraordinari". Així mateix, ha recalcat que tenien una visió nacional.La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha destacat que els tres llibres junts formen una trilogia de pensament polític indispensable per entendre el país i la realitat actual: "On som, d'on venim i cap a on anem". Ponsa ha indicat que "tots tres textos tenen en comú el sentit de país i la lluita per la identitat nacional i lingüística dels Països Catalans i la tasca periodística dels seus autors, activistes per la llengua, la cultura i l'autodeterminació".Escrits de combat de Joan Fuster recull, com explica l'editorial, els seus opuscles polítics més importants dels anys 60 als 80, quan "el conflicte sobre el model de País Valencià i de Països Catalans fou més evident que mai". Carod-Rovira, autor de pròleg, ha destacat que en els anys més durs del franquisme Vicens Vives a Catalunya era "un referent molt important", però ha considerat que Joan Fuster és "l'única personalitat amb influència real en tot el conjunt nacional a nivell de Països Catalans".Confidencial, de Xavier Vinader inclou uns 150 textos que l'editorial ha explicat que "són una magnífica mostra del seu periodisme compromès amb la llibertat d’expressió i de la seva capacitat de recerca, d’anàlisi i de fiscalització de les clavegueres de l'estat espanyol i de diversos nuclis de poder internacionals".David Fernàndez ha dit que pels de la seva generació, Vinader "va ser un refugi i una autoescola i una autèntica formula ètica i deontològica i amb els temps que corren no només de periodisme sinó un compromís amb la llibertat d'informació antropològicament antifeixista".Contra el nacionalisme espanyol, de Ramon Barnils, recull 150 peces periodístiques del seu autor. "Amb un estil molt personal i una acuradíssima selecció de les formes i del lèxic, el seu periodisme enllaça amb l’articulisme lliure, agosarat, que va brillar durant els anys de la Catalunya republicana", va escriure Puigdemont al pròleg del llibre.

