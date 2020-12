Oriol Mitjà torna a carregar contra Pere Aragonès: «És l'exemple de la desídia»

Altres notícies que et poden interessar

Oriol Mitjà va ser entrevistat per Joel Díaz en l'APM? d'aquest dimecres -a partir del minut 07:10-. En un context de broma, l'epidemiòleg va ser igual de punyent contra el Govern i, especialment, contra Salut i Pere Aragonès, a qui posa com a "exemple de desídia".Sobre el fet de defensar la gestió d'Ayuso a Madrid, Mitjà es va mostrar irònic: "Ho retiro, mira, Madrid ho ha fet fatal, allò dels tests d'antígens no ha funcionat. No poseu els tests a les farmàcies i així anirem molt bé".En referència a la seva participació en política, l'investigador afirma que "no és veritat" que tingui agenda política i que no anirà a les llistes de Laura Borràs perquè "sóc d'esquerres". "El que passa és que de vegades Laura Borràs em sembla més d'esquerres, a mi".Tornant al departament de Salut, Mitjà va tornar a criticar Alba Vergés: "S'envolta dels epidemiòlegs que pensen igual que ella. Aleshores segur que li donen la raó". I per a Aragonès encara va tenir més paraules: "Per davant vas de que tot està molt bé i amb molt bones paraules, i per darrere acabes aturant les decisions".Mitjà parla de les contradiccions que hi havia al Govern: "Jo els intentava convèncer amb arguments científics i sortia la Vergés que deia que no, la Budó que deia que sí, i l'Aragonès que tancava la conversa". En aquest sentit, assegura que "manava l'Aragonès perquè el departament de Salut és d'ERC, jo he criticat que el Torra no hagi fet un cop de puny sobre la taula", diu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor