L'ONU deixa de considerar el cànnabis una droga perillosa

L'Agència de les Nacions Unides pels narcòtics ha eliminat el cànnabis i la resina del cànnabis de la llista de drogues més perilloses. Arran de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, aquesta agència ha suprimit el cànnabis de la categoria IV de la Convenció dels Narcòtics del 1961, on s'inclouen l'heroïna i diversos opiacis.Tot i això, el cànnabis continuarà a la categoria I, just per sota, que també inclou la cocaïna, la morfina o la metadona. Per tant, aquesta decisió no dona llum verda als països per legalitzar la marihuana, però podria facilitar el seu ús medicinal i en l'àmbit de la investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor