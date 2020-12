Sanitat acorda evitar els desplaçaments entre comunitats per Nadal excepte per visitar familiars

El govern espanyol ha pactat amb les comunitats autònomes mesures comunes per a les festes de Nadal que es resumeixen, segons el ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb la consigna de "per Nadal ens quedem en casa", si bé es permetran els desplaçaments a altres autonomies per visitar familiars o persones properes.



Entre el 23 de desembre i el 6 de gener es prohibirà circular entre comunitats autònomes excepte per celebrar una trobada familiar, segons han acordat les autonomies i l'executiu de Pedro Sánchez en el consell interterritorial de Salut. Balears i Canàries queden exemptes de la mesura, a l'espera que el Ministeri tanqui un acord amb aquestes comunitats.

Hi haurà controls per evitar els desplaçaments que no siguin per visitar familiars, una mesura que serà de "compliment obligat" en totes les autonomies excepte les insulars, segons ha remarcat Illa. Els governs autonòmics estaran autoritzats per limitar els dies en què es pot viatjar.Precisament la Comunitat de Madrid ha votat en contra de la mesura i ha advertit que no l'aplicarà si no es publica al BOE, però el titular de Sanitat ha apuntat que l'acord no es publicarà al butlletí oficial, ja que l'acord del consell interterritorial de Salut és suficient. El Govern s'ha abstingut en la votació.No s'ha previst sol·licitar un document acreditatiu per demostrar el motiu del viatge, però el ministre ha cridat a la responsabilitat ciutadana. "​Aquestes festes tenen un component molt especial, tots entenem què vol dir familiar o persona propera i estem segurs que la ciutadania respectarà les regles", ha assegurat.

Els dies 24, 25 i 31 de desembre i el dia 1 de gener es permetran reunions d'un màxim de deu persones, nens inclosos, amb la "recomanació ferma" que com a màxim hi participin membres de dues llars diferents. Per últim, el toc de queda es reduirà els dies 25 i 31 de desembre, dues dates en què de forma excepcional es permetran els desplaçaments fins quarts de dues de la matinada.

El pla és similar al que havia fet públic la Generalitat, que preveia també reunions de màxim 10 persones , nens inclosos, i retardar el toc de queda per la Nit de Nadal, Cap d'Any i la nit de Reis.

