SORTEIG NacióDigital et convida a «Las niñas», el film de desembre del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Pilar Palomero

Guió: Pilar Palomero

Direcció artística:Mónica Bernuy

Direcció de fotografia:: Daniela Cajias

Estrena: setembre de 2020

Durada: 90 minuts

Gènere: drama per a tots els públics.

Intèrprets: Natalia de Molina, Andrea Fandos, Francesca Piñón, Zoe Arnao, Julia Sierra

On veure ¿Puedes Oírme? en el marc del Cicle Gaudí?



Allella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 29 de desembre, 20.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 16 de desembre, 20.00)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 18 de desembre, 20.30)

Calella: Sala Mozart (dijous 17 de desembre, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 17 de desembre, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (dijous 17 de desembre, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 20 de desembre, 19.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 11 de desembre, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 11 de desembre, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 20 de desembre, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 15 de desembre, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 17 de desembre, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 27 de desembre, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 18 de desembre, 19.00)

Navarcles: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 18 de desembre, 20.00)

Òrrius: Sala Teatre (diumenge 20 de desembre, 18.30)

Rajadell: la Sala (dissabte 19 de desembre, 18.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 19 de desembre, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 17 de desembre, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (divendres 18 de desembre, 19.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 22 de desembre, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 17 de desembre, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 16 de desembre, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (dissabte 19 de desembre, 19.00)

Santa Maria de Miralles: Local Social Antigues Escoles (dissabte 19 de desembre, 19.00)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (diumenge 27 de desembre, 18.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 17 de desembre, 20.00)

Terrassa: sala polivalent de l'Escola La Nova Electra (divendres 18 de desembre, 21.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 17 de desembre, 19.30)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 13 de desembre, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 18 de desembre, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 17 de desembre, 19.30)



Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 27 de desembre, 18.00)

Figueres: Cinema Las Vegas (dijous 23 de desembre, 20.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 19 de desembre, 20.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 18 de desembre, 20.00)

Les Planes d'Hostoles: sala d'entitats del Casal Cívic la Cooperativa (divendres 11 de desembre, 19.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (dissabte 19 de desembre, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 10 de desembre, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 19 de desembre, 19.00)

Ripoll: Cinema Teatre Comtal (divendres 18 de desembre, 19.30)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 11 de desembre, 20.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 19 de desembre, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 20 de desembre, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (dissabte 12 de desembre, 19.30)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 18 de desembre, 20.00)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 18 de desembre, 20.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 27 de desembre, 18.00)

La Guingueta d'Aneu: Sala lo Ventador (dissabte 26 de desembre, 19.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 18 de desembre, 20.00)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 20 de desembre, 18.30)

Torà: sala el Covent (dissabte 19 de desembre)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 18 de desembre, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 19 de desembre, 19.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 19 de desembre, 18.00)

Flix: plaça del Mercat (diumenge 13 de desembre, 18.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 14 de gener del 2021, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (dissabte 12 de desembre, 18.00)

Montblanc: Museu Comarcal de la Conca de Barberà (divendres 18 de desembre, 19.30)

Passanant i Beltall: biblioteca municipal de Beltall (dissabte 19 de desembre)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 17 de desembre, 20.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 18 de desembre, 20.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 17 de desembre, 19.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (diumenge 27 de desembre, 18.30)

Fotograma de «Las niñas». Foto: Acadèmia del Cinema Català

Elreprèn la seva activitat després d'una nova aturada obligada per la pandèmia. Aquest desembre projecta Las niñas , la pel·lícula dirigida per Pilar Palomero i que tot just es va estrenar el passat setembre. El film es podrà veure a més d'una seixantena de localitats del país en el marc del circuit organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català.Las niñas es projectarà a una seixantena de sales de cinema i equipaments de poblacions catalanes, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí. Les projeccions –- es faran entre l'11 i el 29 de desembre., en col·laboració amb l', sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de Las niñas –el guanyador podrà escollir la localitat-.La Cèlia, una nena d’onze anys que viu amb la seva mare a Saragossa, ha crescut sense qüestionar mai res d’allò que l’envolta. L’arribada de la Brisa a l’escola de monges on estudia i la seva nova amistat amb un grup de noies més grans que ella, l’empeny cap a una nova etapa de la seva vida: l’adolescència.En aquest viatge, en l’Espanya de les Olimpíades i l’Expo de Sevilla, la Cèlia descobreix que la vida està feta de moltes veritats i algunes mentides.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimarts 8 de de desembre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor