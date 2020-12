El govern espanyol ampliarà la moratòria de desnonaments mentre duri l'estat d'alarma

El govern espanyol ha acordat finalment aprovar un reial decret per aturar els desnonaments de famílies vulnerables que no disposin de cap altre lloc on viure, segons informen fonts oficials de la vicepresidència segona de l'executiu espanyol a. Queda per veure la lletra petita i els terminis d'aprovació d'una mesura que ha generat tensions entre el PSOE i Podem i que arriba després que s'hagi evidenciat la insuficiència de la moratòria estatal Segons les fonts consultades, el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i el ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han acordat que les famílies no podran ser reallotjades mentre no disposin d'un "allotjament digne".La responsabilitat d'oferir aquest allotjament serà de les comunitats autònomes i el desallotjament no podrà executar-se fins que els afectats tinguin garantit el reallotjament. Així doncs, l'obligació de garantir un sostre a les famílies amenaçades de desnonament no serà dels propietaris sinó de l'administració.Pel que fa a la vulnerabilitat de les famílies, aquesta s'haurà d'acreditar amb un informe dels serveis socials del seu municipi. Els jutjats l'hauran de sol·licitar obligatòriament si els afectats al·leguen vulnerabilitat.El pacte entre socis de govern també inclou que les famílies "en precari" en habitatges de grans tenidors. En aquest cas les comunitats autònomes tindran tres mesos per oferir un allotjament alternatiu.L'acord arriba després que Podem, ERC i Bildu retiressin l'esmena antidesnonaments als pressupostos de l'Estat davant del compromís del govern espanyol d'aprovar la mesura per decret.

