Torra entrega la pancarta de la seva inhabilitació al Museu d'Història de Catalunya

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha entregat aquest dimecres la pancarta que va provocar la seva inhabilitació al Museu d'Història de Catalunya. Ha assegurat que la "tornaria a penjar" i en canviaria el missatge perquè "ara hi ha més de 2.850 persones represaliades pels governs espanyols"."Els governs espanyols, tant els de dretes com els d'esquerres, continuen represaliant a tots aquells que de manera democràtica i pacífica han optat per la independència de Catalunya", ha dit. Torra ha insistit que com a president el seu deure era "deixar ben clar que el govern de Catalunya estava al costat del que la ciutadania havia expressat", en referència a l'1-O.En aquesta línia, l'expresident ha instat a l'independentisme a "no desviar-se del mandat de l'1 d'octubre" i ha assegurat que sinó "res del que ha passat durant els últims tres anys té sentit". Torra ha justificat que la pancarta va estar desplegada al balcó del Palau de la Generalitat perquè "complia el mandat" del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides, que "exigia fer publicitat de la situació d'absoluta injustícia dels presos i exiliats"."D'aquí a uns anys quan els ciutadans de la república catalana se'n faran creus que l'any 2020 un president escollit democràticament que representava tot el poble de Catalunya fos inhabilitat per l'estat espanyol", ha dit sobre la donació que ha fet al Museu d'Història de Catalunya. "Serà un bon exemple del que ha significat aquesta lluita per les llibertats", ha apuntat.Torra ha recordat que té un segon judici pendent pel segon cop que va penjar la pancarta. En l'acte de lliurament de la pancarta hi ha estat presents la directora del Museu d'Història de Catalunya, Margarida Sala, i la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Elsa Ibar.

