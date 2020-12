L'alerta de la UE que el Govern assumeix: si s'aixequen restriccions, els ingressos repuntaran per Nadal

L'empitjorament de determinades dades sobre el coronavirus aquest dimecres no són bons auguris pel que fa a l'evolució de la pandèmia i el pla d'aixecament de les restriccions. La velocitat de propagació (Rt) s'ha elevat a 0,89 , molt a prop del 0,9 que impediria l'entrada aquest dilluns a la fase 2 de la desescalada, i tot això la Generalitat ha optat per mantenir el relaxament previst per les dates de Nadal . L'amenaça del dia anterior conforme aquestes festes podrien perillar no es complirà.Ho farà, però, sent conscient que tant el Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerten dels riscos d'aixecar restriccions aquest desembre. Si això es fes el dilluns vinent, quan estava previst entrar a la fase 2, l'ECDC calcula que abans de Nadal ja repuntaria el nombre d'ingressats per coronavirus. Ho conclou un informe de l'organisme depenent de la Unió Europea i el document avalat pel Procicat aquest dimecres ho recull, tot i que justifica les mesures perquè "mantenir un nivell mínim d'activitat social és important per al benestar emocional".Segons el pla d'adaptació de l'activitat social de Nadal i canvi d'any del Procicat, al que ha tingut accés, es reconeix que "el període festiu de Nadal i de canvi d'any es caracteritza per una important activitat social sobretot de caràcter familiar amb dinars i sopars en domicilis particulars i a l'entorn de la restauració, el comerç i la vida comunitària", en la qual "habitualment es produeixen trobades entre persones que no tenen contacte habitual i en molts casos amb mobilitats de llarga distància".

Pla d'adaptació de l'activitat social de Nadal i canvi d'any a la COVID-19, del Procicat by naciodigital on Scribd

És per això que aquestes trobades compten "amb diversos elements de risc en relació als contagis de la Covid-19, especialment en el cas de les reunions en espais tancats per àpats amb persones de contacte poc habitual i on és difícil mantenir algunes de les mesures de prevenció". En aquest punt, el pla recull les alertes de l'ECDC i l'OMS relatius als "riscos de relaxar les mesures actuals de contenció del brot de la Covid-19 per facilitar la interacció social en motiu del període festiu del Nadal i canvi d'any", però seguidament argumenta que "mantenir un nivell mínim d'activitat social és important per al benestar emocional".De fet, també recorda que "aquestes festivitats hi haurà una dificultat afegida pel dol de les quasi 16.000 famílies que han estat afectades per la mort d'un familiar per la Covid-19", motiu pel qual el Procicat considera important mantenir la possibilitat de fer aquestes trobades, però preveient recomanacions per minimitzar-ne el risc. En aquest sentit, el pla inclou certes flexibilitzacions tant pel que fa a les reunions de grups de persones com aspectes relatius a l'activitat comercial o de cultura popular, per als dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.Quins són els riscos, però, que assenyalen els organismes internacionals? En l'últim informe tècnic de l'ECDC, explica que, si els països que han implementat restriccions durant l'octubre o el novembre, les aixequessin el 21 de desembre (quan Catalunya preveu entrar a la fase 3, si es compleixen tots els requisits) per facilitar les festivitats d'aquestes dates i trobades socials amb més llibertat, això es notaria en un repunt de les hospitalitzacions la primera setmana de gener. Si les mesures s'aixequessin dilluns vinent (quan Catalunya ha d'entrar a la fase 2), l'increment dels ingressos arribaria abans del dia 24 de desembre.

Document del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties by naciodigital on Scribd

Per tot això, la Generalitat hauria optat per una fórmula híbrida en què manté els condicionants per saltar de fase cada 15 dies, però permetent cert relaxament els dies festius assenyalats. Aquesta apel·lació al "benestar emocional" de la ciutadania, de fet, lliga amb l'anunci del vicepresident català, Pere Aragonès, durant el ple d'aquest dimecres, conforme el Govern vol incloure entre els seus eixos principals d'actuació derivats de la Covid-19 la "salut mental i emocional de la societat".Ho ha assegurat després de la intervenció del president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, que ha reclamat "combatre la fatiga pandèmica", moment en què Aragonès ha explicat que l'estat emocional dels catalans serà "el tercer vèrtex" en els elements clau de les mesures preses, junt a l'economia i la qüestió purament sanitària. "Ho farem amb mesures concretes. Salut prepara un nou pla de salut mental que permeti vetllar pel benestar general, un cuidem-nos com a país", ha exposat, ja que considera que, després de tants mesos de pandèmia, "la salut emocional està tocada" entre els catalans.El pla per Nadal impulsat pel Govern i ha aprovat el Procicat preveu que les trobades puguin ser de fins a deu persones de només dues bombolles, nens inclosos, i que el toc de queda s'endarrereixi en les dates més assenyalades. Així, el confinament nocturn començarà a les 1.30 de la matinada la nit de Nadal i de Cap d'Any i, en el cas de la nit de Reis, arrencarà a les 11.Pel que fa a les trobades, si es fan a casa, les recomanacions estableixen que es faci ús de la mascareta quan no es mengi ni es begui, que es ventili l'espai de forma constant, que els estris no siguin compartits i que es mantingui un to de veu "normal". En cas que siguin a bars i restaurants, les trobades podran ser d'un màxim de sis persones per taula els dies 14, 25 i 26 de desembre i el 31 de desembre i 1 de gener. En el cas de la nit de Nadal i de Cap d'Any la restauració podrà obrir excepcionalment fins a la una de la matinada. La resta de dies, es mantindrà el tancament a les deu de la nit i les taules de màxim quatre persones.

