Confirmat: ingerir gel hidroalcohòlic pot matar

La ingestió de desinfectant de mans a base d'alcohol pot matar, segons adverteix l'anàlisi de dues de morts publicada a la revista BMJ Evidence Based Medicine. Tot i això, el públic en general no és conscient dels possibles perills per a la seguretat d'aquesta forma d'higiene de les mans, que s'ha convertit en una cosa habitual a tot arreu per la pandèmia de coronavirus, segons els investigadors.



Per això, consideren que cal fer més per protegir els que corren el risc d'ingerir - ja sigui de forma intencionada o involuntària- aquesta substància química. És el cas dels nens, les persones amb demència o confusió i les que tenen problemes de salut mental.

Altres notícies que et poden interessar

Els desinfectants de mans a base d'alcohol estan disponibles en fórmules líquides, en gel o en escuma. Contenen un 60-95% d'alcohol etílic (etanol) o 70-95% d'alcohol isopropílic (isopropanol).Només al Regne Unit, les intoxicacions per desinfectants de mans a base d'alcohol notificades al Servei Nacional d'Informació sobre Verins (NPIS, per les sigles en anglès) van augmentar en un 61% entre el 2019 i el 2020, de 155 a 398.Des de l'inici de la pandèmia, els casos d'intoxicacions de nens a la llar ja s'han registrat en diversos països, diuen els investigadors. En un altre cas, una dona jove resident en una unitat psiquiàtrica del Regne Unit i en tractament amb antidepressius va ser trobada morta al seu llit d'hospital amb un recipient de gel desinfectant per a mans al seu costat.El gel era de fàcil accés per als pacients a la sala des d'un dispensador comú, i els pacients podien omplir gots o altres recipients per guardar-lo a les seves habitacions. D'acord amb les regulacions, el forense va informar l'incident al Departament de Salut i Atenció Social, però no consta que s'hagin pres mesures addicionals per evitar més morts.Si s'haguessin pres les mesures apropiades de govern a nivell nacional quan es va informar del primer cas, altres morts i els centenars d'enverinaments associats reportats pel NPIS entre el 2019 i el 2020 podrien haver-se evitat, suggereixen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor