L'independentista a qui la Generalitat demana quatre anys de presó anirà a judici el 18 de desembre

EL jove independentista de Badalona Marcel Vivet serà jutjat el 18 de desembre per la causa oberta contra ell per delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. La Fiscalia demana una condemna de sis anys i mig de presó i la Generalitat de quatre anys, nou mesos i un dia, tal com va avançar NacióDigital El grup de suport ha comunicat aquest dimecres la data del judici i continua exigint l'absolució del jove, que va ser detingut arran de la seva participació en una manifestació contra el sindicat policial Jusapol a Barcelona el 29 de setembre del 2018. El sindicat havia convocat una manifestació per homenatjar els agents de la policia nacional espanyola que havien participat en l'operatiu de l'1-O.La mobilització va ser convocada per Arran i va acabar amb un format de festa "holi" en què els manifestants van llançar pintura als agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Fiscalia i Generalitat comparteixen el mateix relat segons el qual el jove formava part del grup de persones que es va concentrar a la Via Laietana davant del cordó policial dels Mossos d'Esquadra amb actitud "reivindicativa i bel·ligerant".Tant la Fiscalia com la Generalitat acusen el jove de colpejar amb un pal de fusta un agent dels Mossos, causant-li una contusió a l'avantbraç i al canell dret. Els escrits d'acusació detallen que l'agent va requerir una sola assistència mèdica i va estar vint-i-quatre dies de baixa mèdica.Vivet és militant de La Forja i Guanyem Badalona i sempre ha negat les acusacions. Tant ell, com el seu grup de suport i la seva defensa -coordinada per Alerta Solidària- han qualificat la causa contra el jove de "judici polític" i han reclamat a la Generalitat que es retiri de l'acusació.

